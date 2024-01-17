https://sputniknews.com.tr/20240117/iran-yapimi-hayber-sekan-balistik-fuzesinin-teknik-ozellikleri-nelerdir---1079746184.html
İran yapımı Hayber Şekan balistik füzesinin teknik özellikleri nelerdir?
İran yapımı Hayber Şekan balistik füzesinin teknik özellikleri nelerdir?
İran güçleri, önceki gece Irak’ın Erbil kenti ile Suriye'nin İdlib bölgesindeki terörist mevzilerine dron ve balistik füze saldırıları düzenledi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T16:28+0300
2024-01-17T16:28+0300
2024-01-17T16:28+0300
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Saldırıda fırlatılan 24 füzeden dördü, 3. nesil uzun menzilli Hayber Şekan balistik füzeleriydi. Bu füzenin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, iran, suriye, füze, инфографика
infografik, iran, suriye, füze, инфографика
İran yapımı Hayber Şekan balistik füzesinin teknik özellikleri nelerdir?
İran güçleri, önceki gece Irak’ın Erbil kenti ile Suriye'nin İdlib bölgesindeki terörist mevzilerine dron ve balistik füze saldırıları düzenledi.
Saldırıda fırlatılan 24 füzeden dördü, 3. nesil uzun menzilli Hayber Şekan balistik füzeleriydi. Bu füzenin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.