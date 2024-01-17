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https://sputniknews.com.tr/20240117/insaat-sektorunden-ara-eleman-sorununa-cozum-talebi-ucretleri-150-bin-liraya-cikti-1079727815.html
İnşaat sektöründen ara eleman sorununa çözüm talebi: 'Ücretleri 150 bin liraya çıktı'
İnşaat sektöründen ara eleman sorununa çözüm talebi: 'Ücretleri 150 bin liraya çıktı'
Türkiye Müteahhitler Birliğinin İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, ara eleman sorununun çözümü için gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T02:28+0300
2024-01-17T02:28+0300
ekonomi
türkiye müteahhitler birliği
türkiye müteahhitler birliği (tmb)
mavi yakalı işçi
mavi yaka
inşaat
inşaat
inşaat işçisi
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Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) yayımladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, inşaatlarda çalışacak demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü ve düz işçi gibi orta kademe eleman bulunmasında yaşanan sıkıntılara işaret edilerek, sorunun kalıcı çözümü için eğitim politikalarında değişiklik yapılması tavsiye edildi.TMB'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının son çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi Raporu" yayımlandı."Yeni Yüzyılda Eski Sorunlar, Zorluklara Rağmen Gelen Başarılar" başlıklı analizde, küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler değerlendirildi.Raporda, sektörün geçen yıla yüksek girdi maliyetleri ve emtia sorunları ile başladığı hatırlatıldı. Geçen yılın başında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgenin yeniden inşası için sektörün seferber olduğuna dikkat çekildi.Yaklaşan yerel seçimler öncesi hızlanan kentsel dönüşüm ve alt yapı faaliyetlerinin de ilerleyen süreçte sektörü desteklemeye devam edeceğine işaret edilen raporda, bu yıl sektörü bekleyen en önemli sorunlardan birinin, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacağının açıklanması olduğu aktarıldı.Özellikle işçilik endeksindeki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığına işaret edilen raporda, sektörün 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilendiği, ara eleman sorununun ise iyice derinleştiği belirtildi.Demirci, kalıpçı bulmakta zorluk yaşanıyorRaporda, inşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi "mavi yaka" olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretlerin geçen yıl sonunda aylık 150 bin liraya kadar çıktığına dikkat çekildi. Sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşandığının aktarıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi:Raporda, sektörün 1972 yılından itibaren ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğünün, 135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 proje ve 501 milyar 878 milyon dolarla rekor düzeye ulaştığı da anımsatıldı.Suudi Arabistan ile mevcut ilişkilerin gelişimi çerçevesinde, bu ülkenin Türk inşaat sektörü için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan bir pazar konumuna geldiğinin aktarıldığı raporda, "Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yolu ağı ile ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nin önümüzdeki süreçte inşaat sektörümüzün yurt dışı faaliyetleri açısından büyük önem taşıyacağı düşünülmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20231213/insaatlarda-isci-sikintisi-aylik-70-bin-tl-maasla-calistirilacak-usta-bulunamiyor-1078402345.html
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türkiye müteahhitler birliği, türkiye müteahhitler birliği (tmb), mavi yakalı işçi, mavi yaka, inşaat, inşaat, inşaat işçisi
türkiye müteahhitler birliği, türkiye müteahhitler birliği (tmb), mavi yakalı işçi, mavi yaka, inşaat, inşaat, inşaat işçisi

İnşaat sektöründen ara eleman sorununa çözüm talebi: 'Ücretleri 150 bin liraya çıktı'

02:28 17.01.2024
© Sputnikİnşaat işçileri
İnşaat işçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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Türkiye Müteahhitler Birliğinin İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, ara eleman sorununun çözümü için gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi önerildi. Raporda, "mavi yaka" olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretlerin geçen yıl sonunda aylık 150 bin liraya kadar çıktığına dikkat çekildi.
Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) yayımladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, inşaatlarda çalışacak demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü ve düz işçi gibi orta kademe eleman bulunmasında yaşanan sıkıntılara işaret edilerek, sorunun kalıcı çözümü için eğitim politikalarında değişiklik yapılması tavsiye edildi.
TMB'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının son çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi Raporu" yayımlandı.
"Yeni Yüzyılda Eski Sorunlar, Zorluklara Rağmen Gelen Başarılar" başlıklı analizde, küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler değerlendirildi.
Raporda, sektörün geçen yıla yüksek girdi maliyetleri ve emtia sorunları ile başladığı hatırlatıldı. Geçen yılın başında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgenin yeniden inşası için sektörün seferber olduğuna dikkat çekildi.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi hızlanan kentsel dönüşüm ve alt yapı faaliyetlerinin de ilerleyen süreçte sektörü desteklemeye devam edeceğine işaret edilen raporda, bu yıl sektörü bekleyen en önemli sorunlardan birinin, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacağının açıklanması olduğu aktarıldı.
Özellikle işçilik endeksindeki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığına işaret edilen raporda, sektörün 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilendiği, ara eleman sorununun ise iyice derinleştiği belirtildi.

Demirci, kalıpçı bulmakta zorluk yaşanıyor

Raporda, inşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi "mavi yaka" olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretlerin geçen yıl sonunda aylık 150 bin liraya kadar çıktığına dikkat çekildi. Sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşandığının aktarıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi:
"TMB tarafından da her fırsatta yetkili kurumlar ve kamuoyunun dikkatine sunulan bu sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir. Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir."
Raporda, sektörün 1972 yılından itibaren ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğünün, 135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 proje ve 501 milyar 878 milyon dolarla rekor düzeye ulaştığı da anımsatıldı.
Suudi Arabistan ile mevcut ilişkilerin gelişimi çerçevesinde, bu ülkenin Türk inşaat sektörü için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan bir pazar konumuna geldiğinin aktarıldığı raporda, "Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yolu ağı ile ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nin önümüzdeki süreçte inşaat sektörümüzün yurt dışı faaliyetleri açısından büyük önem taşıyacağı düşünülmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Rusya - inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
EKONOMİ
İnşaatlarda işçi sıkıntısı: Aylık 70 bin TL maaşla çalıştırılacak usta bulunamıyor
13 Aralık 2023, 12:07
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