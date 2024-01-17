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https://sputniknews.com.tr/20240117/iltica-basvurusu-kabul-edilmedi-nikah-masasindayken-sinir-disi-edildi-1079734598.html
İltica başvurusu kabul edilmedi: Nikah masasındayken sınır dışı edildi
İltica başvurusu kabul edilmedi: Nikah masasındayken sınır dışı edildi
Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen bir Türk vatandaşı, Alman nişanlısı Gundula ile nikah masasındayken Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T11:26+0300
2024-01-17T11:26+0300
dünya
nikah
video
avukat
avusturya
iltica
sınır dışı
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Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinin Vösendorf kasabasında iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşı ve Alman nişanlısı 13 Ocak'taki nikahı Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından basılarak yarıda kesildi. Henüz nikahları kıyılmayan çift, karşılarında Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkiliyi görünce şaşırdı.Yetkililer, Türk vatandaşını nikah masasındayken gözaltına alarak sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri başlatırken, Alman nişanlısı ise olanlar karşısında gözyaşları doldu.Nikahın ardından gözaltı işlemlerinin yapılmasını isteyen konuklar, olumsuz yanıt aldı.Duruma tepki göstererek evlenmeye hakkı olduğunu belirtmesi üzerine ise bir yetkili, "Doğru, ama bugün değil. Gözaltı şimdi gerçekleşecek” cevabını verdi.Yetkililer, Türk vatandaşının Avusturya’yı 10 gün önce terk etmesi gerektiğini ve bu nedenle Avusturya’da kaçak olarak bulunduğu için suç işlediğini belirtti.Türk vatandaşının avukatı, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin Türkiye’ye gönderileceğini ve asker kaçağı olduğunu belirtti.
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İltica başvurusu kabul edilmedi: Nikah masasındayken sınır dışı edildi
İltica başvurusu kabul edilmedi: Nikah masasındayken sınır dışı edildi
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nikah, video, avukat, avusturya, iltica, sınır dışı, видео
nikah, video, avukat, avusturya, iltica, sınır dışı, видео

İltica başvurusu kabul edilmedi: Nikah masasındayken sınır dışı edildi

11:26 17.01.2024
© İHA
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Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen bir Türk vatandaşı, Alman nişanlısı Gundula ile nikah masasındayken Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından gözaltına alınarak sınır dışı edildi .
Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinin Vösendorf kasabasında iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşı ve Alman nişanlısı 13 Ocak'taki nikahı Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından basılarak yarıda kesildi.
Henüz nikahları kıyılmayan çift, karşılarında Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkiliyi görünce şaşırdı.

Yetkililer, Türk vatandaşını nikah masasındayken gözaltına alarak sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri başlatırken, Alman nişanlısı ise olanlar karşısında gözyaşları doldu.

Nikahın ardından gözaltı işlemlerinin yapılmasını isteyen konuklar, olumsuz yanıt aldı.

Duruma tepki göstererek evlenmeye hakkı olduğunu belirtmesi üzerine ise bir yetkili, "Doğru, ama bugün değil. Gözaltı şimdi gerçekleşecek” cevabını verdi.

Yetkililer, Türk vatandaşının Avusturya’yı 10 gün önce terk etmesi gerektiğini ve bu nedenle Avusturya’da kaçak olarak bulunduğu için suç işlediğini belirtti.

Türk vatandaşının avukatı, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin Türkiye’ye gönderileceğini ve asker kaçağı olduğunu belirtti.
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