https://sputniknews.com.tr/20240117/ikinci-el-elektrikli-arac-alacaklar-dikkat-sasede-bir-arica-varsa-diyerek-uyardi-1079729646.html

İkinci el elektrikli araç alacaklar dikkat: 'Şasede bir arıca varsa' diyerek uyardı

İkinci el elektrikli araç alacaklar dikkat: 'Şasede bir arıca varsa' diyerek uyardı

Elektrikli otomobiller hayatımızda yer almaya başladı. Türkiye'de de elektrikli araçlarda ikinci el piyasası da oluşmaya başladı. İkinci el elektrikli otomobil... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T07:10+0300

2024-01-17T07:10+0300

2024-01-17T07:10+0300

ekonomi

araba

ikinci el

ikinci el otomobil

ikinci el araba satıcısı

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Elektrikli araçlarda ikinci el pazarı oluşmaya başladı. Bu konuda akla gelen bir soru var. O da 'İkinci el elektrikli aracın ekspertizi nasıl yapılıyor' sorusu. Peki, ikinci el elektrikli otomobil almak istiyorsanız ne yapacaksınız?İkinci el otomobil alışverişlerinde ekspertiz raporu olmazsa olmazlardan. Bir nevi aracın röntgeni çekiliyor, hasar bilgisi detaylıca ortaya çıkıyor. Peki elektrikli araçlarda izlenecek yol ne? İkinci el elektrikli otomobil almak isteyenlerin kafası ekspertiz aşamasında karışıyor.Otomotiv uzmanı Turgut Yüksekdağ, "Ekspertiz firmaları aslında elektrikli otomobiller çok yeni bir kavram... Elektrikli otomobillerin ekspertiz noktasında en çok kaporta ve şasede herhangi bir problem var mı, kaza yapmış mı, değişeni var mı gibi noktalara bakılıyor. İkinci el değerlerini belirlerken birkaç sene sonra batarya performansı çok ciddi anlamda etkili olacak" dedi.ATV'nin haberine göre Elektrikli aracınızı ekspertiz yaptırmaya getirdiniz ama ekspertiz yapan kişi içten yanmalı araçlara yaptığı uygulamayı elektrikli araçlara yapmıyor. Çünkü onun için ayrı bir önlem alması gerekiyor. İzolasyonlu malzeme kullanıyorlar, eldiveni ve maskeleri de bulunuyor.'Şasede bir arıza varda'Otomotiv uzmanı Mustafa Tütünoğlu, "Yüksek voltaj batarya grubu var. Modeline göre, almak istediğiniz güce göre 900 volta göre çıkan elektriksel güçler var. Bu da insan hayatı için çok da tehlikeli. Gözün atlayabileceği bir hasar varsa şase de bunun batarya grubuna getireceği basınç, gerçekten hayati kazalara ve risklere sebebiyet verecek durumda. Bizlere daha çok görev düşüyor. Biz artık ekspertiz değil bilinçlendirme de yapacağız. Tabii özel bir donanımla bataryanın şarj tutma durumunu da raporlamak mümkün" diye konuştu.

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