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Gram altın fiyatlarında düşüş sonrası uzmanından uyarı: 'Tekrar fırsat sunmayacak'
Gram altın fiyatlarında düşüş sonrası uzmanından uyarı: 'Tekrar fırsat sunmayacak'
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, euro 32,7240 liradan güne başladı. Gram altın fiyatları ise hafta başından itibaren düşüşte. Gram altın bin... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T09:29+0300
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Serbest piyasada 30,1190 liradan alınan dolar, 30,1210 liradan satılıyor. 32,7220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,7240 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,1060 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7460 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 953 lira, çeyrek altın 3 bin 165 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 619 liradan el değiştiriyor.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu haftaki gerileme gram altın tarafında alım fırsatı sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda" dedi.Ons altın güne 2 bin 18 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.032 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.68 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.68 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 42.812 dolar seviyelerinde.
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Gram altın fiyatlarında düşüş sonrası uzmanından uyarı: 'Tekrar fırsat sunmayacak'

09:29 17.01.2024 (güncellendi: 09:32 17.01.2024)
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,1210 liradan, euro 32,7240 liradan güne başladı. Gram altın fiyatları ise hafta başından itibaren düşüşte. Gram altın bin 953 lira, çeyrek altın 3 bin 165 liradan el değiştiriyor.
Serbest piyasada 30,1190 liradan alınan dolar, 30,1210 liradan satılıyor. 32,7220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,7240 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,1060 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7460 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 953 lira, çeyrek altın 3 bin 165 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 619 liradan el değiştiriyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu haftaki gerileme gram altın tarafında alım fırsatı sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda" dedi.
Ons altın güne 2 bin 18 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.032 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 77.68 dolar

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