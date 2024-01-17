https://sputniknews.com.tr/20240117/fransiz-general-dutartre-natonun-ukraynaya-yardim-edecek-hava-savunma-fuzesi-yok-1079748554.html

Fransız general Dutartre: NATO’nun Ukrayna’ya yardım edecek hava savunma füzesi yok

Fransız general Dutartre: NATO’nun Ukrayna’ya yardım edecek hava savunma füzesi yok

Fransa Hava Kuvvetleri’nin Emekli Generali Patrick Dutartre, Avrupa’nın ve NATO’nun hava savunma alanını göz ardı ettiğini bu yüzden Kiev’e yardım edecek... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T17:20+0300

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FCI televizyonuna konuşan Fransız general Patrick Dutartre, “Rusya, füze ve insansız hava araçlarını kullanarak çok sayıda saldırı gerçekleştiriyor. Tüm bunlarında hava savunma sistemleriyle vurulması gerekiyor. Ama sorun şu ki, bugüne kadar Avrupa ve hatta NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız” ifadesini kullandı.Avrupalıların, uzun yıllardır süren barış yüzünden kendi hava savunmasını geliştirmediğini kaydeden Dutartre, soğuk savaş bittikten sonra NATO’nun, düşmanı kalmadığına inandığını ve sadece nükleer caydırmaya belirterek, “Karadan havaya füzeler sadece Ukrayna’da değil, tüm Avrupa ve tüm NATO ülkeleri ölçeğinde eksik” diye kaydetti.

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