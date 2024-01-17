Eski Pentagon danışmanından dikkat çeken açıklama: Rusya'yı fethedecek bir ordu kurmak mümkün mü?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Asya’daki durumda Tayvan’dan ziyade Çin Denizi’ni ve Filipinler’i konuşacağız’
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240117/eski-pentagon-danismanindan-dikkat-ceken-aciklama-rusyayi-fethedecek-bir-ordu-kurmak-mumkun-mu-1079736773.html
Eski Pentagon danışmanından dikkat çeken açıklama: Rusya'yı fethedecek bir ordu kurmak mümkün mü?
Eski Pentagon danışmanından dikkat çeken açıklama: Rusya'yı fethedecek bir ordu kurmak mümkün mü?
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, Rusya'ya karşı zafer kazanmak için her yolu deneyen Batı'nın planlarına başarı şansı... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T12:00+0300
2024-01-17T12:00+0300
dünya
rusya
batı
avrupa
abd
ordu
rus ordusu
abd ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925434_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_a233060f6f74fe69981542b581465a97.jpg
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Macgregor, Batı'nın Rusya'yı sahada mağlup etmek için bir ordu kurma planlarını eleştirdi.Eski Pentagon Danışmanı Macgregor, halihazırda çatışmalar devam ederken yeni ordular kurulamayacağının altını çizerken Rusya'yı fethedecek kapasiteye sahip bir kuvveti bir gecede oluşturmanın da imkansız olduğunu vurguladı.Bu fikri 'absürt' bulduğunu kaydeden Macgregor, "Bunun hiçbir zaman başarı şansı olmadı ve onlar (Batılılar) bunu asla kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.Macgregor, mesajının sonunda Batılı siyasetçilere "Barış yapın, sizi aptallar!" diyerek bir çağrı da yaptı.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) barışı koruma ve çatışmaların önlenmesinde rol oynayabilecek kendi silahlı kuvvetlerini oluşturması gerektiğini söylemişti.ABD, Çin, Hindistan ve Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu, krizlerin Ortadoğu'dan Hint-Pasifik'e kadar uzandığı bir dünyada İtalyan, Alman, Fransız ya da Sloven vatandaşlarının ancak var olan Avrupa Birliği tarafından korunabileceğini savunan İtalya Dışişleri Bakanı, “Dolayısıyla savunma ve ortak bir ordu somut bir gerçek haline gelmelidir. Ve bu artık ertelenemez” ifadelerini kullanmıştı.Daha önce NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Rusya'yla çatışma riski bulunması nedeniyle AB'de uygulanan Schengen politikasının benzerini NATO içinde oluşturmayı ve İttifak'a üye ülkelerden askeri personel ve teçhizatın serbest dolaşımını sağlamayı öngören 'askeri Schengen' bölgesi kurulmasını istediğini söylemişti.Sollfrank'ın önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun 'askeri Schengen' bölgesi kurma planlarının Rusya'yla cepheleşmeyi artırma amacı taşıdığını belirterek bunun Avrupa'nın Rusya'nın çekincelerini dikkate almadığının ve bölünmez güvenlik ilkesini hiçe saydığının göstergesi olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/alman-ordusu-rusya-ile-savas-senaryosu-hazirladi-savas-ne-zaman-cikacak-ve-neredeyogunlasacak-1079654414.html
rusya
batı
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925434_86:0:938:639_1920x0_80_0_0_2eae172e6be3da94fc45580356a6cac2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, batı, avrupa, abd, ordu, rus ordusu, abd ordusu
rusya, batı, avrupa, abd, ordu, rus ordusu, abd ordusu

Eski Pentagon danışmanından dikkat çeken açıklama: Rusya'yı fethedecek bir ordu kurmak mümkün mü?

12:00 17.01.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, Rusya'ya karşı zafer kazanmak için her yolu deneyen Batı'nın planlarına başarı şansı tanımadı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Macgregor, Batı'nın Rusya'yı sahada mağlup etmek için bir ordu kurma planlarını eleştirdi.
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor, halihazırda çatışmalar devam ederken yeni ordular kurulamayacağının altını çizerken Rusya'yı fethedecek kapasiteye sahip bir kuvveti bir gecede oluşturmanın da imkansız olduğunu vurguladı.
Bu fikri 'absürt' bulduğunu kaydeden Macgregor, "Bunun hiçbir zaman başarı şansı olmadı ve onlar (Batılılar) bunu asla kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.
Macgregor, mesajının sonunda Batılı siyasetçilere "Barış yapın, sizi aptallar!" diyerek bir çağrı da yaptı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) barışı koruma ve çatışmaların önlenmesinde rol oynayabilecek kendi silahlı kuvvetlerini oluşturması gerektiğini söylemişti.
ABD, Çin, Hindistan ve Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu, krizlerin Ortadoğu'dan Hint-Pasifik'e kadar uzandığı bir dünyada İtalyan, Alman, Fransız ya da Sloven vatandaşlarının ancak var olan Avrupa Birliği tarafından korunabileceğini savunan İtalya Dışişleri Bakanı, “Dolayısıyla savunma ve ortak bir ordu somut bir gerçek haline gelmelidir. Ve bu artık ertelenemez” ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Rusya'yla çatışma riski bulunması nedeniyle AB'de uygulanan Schengen politikasının benzerini NATO içinde oluşturmayı ve İttifak'a üye ülkelerden askeri personel ve teçhizatın serbest dolaşımını sağlamayı öngören 'askeri Schengen' bölgesi kurulmasını istediğini söylemişti.
Sollfrank'ın önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun 'askeri Schengen' bölgesi kurma planlarının Rusya'yla cepheleşmeyi artırma amacı taşıdığını belirterek bunun Avrupa'nın Rusya'nın çekincelerini dikkate almadığının ve bölünmez güvenlik ilkesini hiçe saydığının göstergesi olduğunu vurgulamıştı.
Alman ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
Ukrayna krizi
Alman ordusu, Rusya ile savaşa hazırlanıyor: Zaman ve yeri göstererek senaryo kurdular
15 Ocak, 10:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала