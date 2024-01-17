https://sputniknews.com.tr/20240117/eski-pentagon-danismanindan-dikkat-ceken-aciklama-rusyayi-fethedecek-bir-ordu-kurmak-mumkun-mu-1079736773.html

Eski Pentagon danışmanından dikkat çeken açıklama: Rusya'yı fethedecek bir ordu kurmak mümkün mü?

Eski Pentagon danışmanından dikkat çeken açıklama: Rusya'yı fethedecek bir ordu kurmak mümkün mü?

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, Rusya'ya karşı zafer kazanmak için her yolu deneyen Batı'nın planlarına başarı şansı... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T12:00+0300

2024-01-17T12:00+0300

2024-01-17T12:00+0300

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Macgregor, Batı'nın Rusya'yı sahada mağlup etmek için bir ordu kurma planlarını eleştirdi.Eski Pentagon Danışmanı Macgregor, halihazırda çatışmalar devam ederken yeni ordular kurulamayacağının altını çizerken Rusya'yı fethedecek kapasiteye sahip bir kuvveti bir gecede oluşturmanın da imkansız olduğunu vurguladı.Bu fikri 'absürt' bulduğunu kaydeden Macgregor, "Bunun hiçbir zaman başarı şansı olmadı ve onlar (Batılılar) bunu asla kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.Macgregor, mesajının sonunda Batılı siyasetçilere "Barış yapın, sizi aptallar!" diyerek bir çağrı da yaptı.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) barışı koruma ve çatışmaların önlenmesinde rol oynayabilecek kendi silahlı kuvvetlerini oluşturması gerektiğini söylemişti.ABD, Çin, Hindistan ve Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu, krizlerin Ortadoğu'dan Hint-Pasifik'e kadar uzandığı bir dünyada İtalyan, Alman, Fransız ya da Sloven vatandaşlarının ancak var olan Avrupa Birliği tarafından korunabileceğini savunan İtalya Dışişleri Bakanı, “Dolayısıyla savunma ve ortak bir ordu somut bir gerçek haline gelmelidir. Ve bu artık ertelenemez” ifadelerini kullanmıştı.Daha önce NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Rusya'yla çatışma riski bulunması nedeniyle AB'de uygulanan Schengen politikasının benzerini NATO içinde oluşturmayı ve İttifak'a üye ülkelerden askeri personel ve teçhizatın serbest dolaşımını sağlamayı öngören 'askeri Schengen' bölgesi kurulmasını istediğini söylemişti.Sollfrank'ın önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun 'askeri Schengen' bölgesi kurma planlarının Rusya'yla cepheleşmeyi artırma amacı taşıdığını belirterek bunun Avrupa'nın Rusya'nın çekincelerini dikkate almadığının ve bölünmez güvenlik ilkesini hiçe saydığının göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/alman-ordusu-rusya-ile-savas-senaryosu-hazirladi-savas-ne-zaman-cikacak-ve-neredeyogunlasacak-1079654414.html

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