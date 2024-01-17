https://sputniknews.com.tr/20240117/cumhurbaskani-erdogan-bbp-genel-baskani-destici-ile-gorustu-1079752692.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T19:24+0300

2024-01-17T19:24+0300

2024-01-17T19:33+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

ak parti

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Cumhur İttifakı'nda 31 Mart Yerel seçimlerinde işbirliği için görüşmeler devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, basına kapalı gerçekleşti. AK Parti ve Demokratik Sol Parti heyetleri dün AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişlerdi. Erdoğan, Destici'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230407/cumhurbaskani-erdogan-bbp-baskani-destici-ile-gorustu-1069348445.html

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recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ak parti