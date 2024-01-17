https://sputniknews.com.tr/20240117/cumhurbaskani-erdogan-bbp-genel-baskani-destici-ile-gorustu-1079752692.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T19:24+0300
2024-01-17T19:24+0300
2024-01-17T19:33+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
ak parti
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Cumhur İttifakı'nda 31 Mart Yerel seçimlerinde işbirliği için görüşmeler devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, basına kapalı gerçekleşti. AK Parti ve Demokratik Sol Parti heyetleri dün AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişlerdi. Erdoğan, Destici'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230407/cumhurbaskani-erdogan-bbp-baskani-destici-ile-gorustu-1069348445.html
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recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ak parti
recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü
19:24 17.01.2024 (güncellendi: 19:33 17.01.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.
Cumhur İttifakı'nda 31 Mart Yerel seçimlerinde işbirliği için görüşmeler devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, basına kapalı gerçekleşti.
AK Parti ve Demokratik Sol Parti heyetleri dün AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişlerdi.
Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.