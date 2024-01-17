https://sputniknews.com.tr/20240117/beyninde-tumor-tespit-edilmisti-sarkici-simal-ameliyata-alindi-1079743743.html

Beyninde tümör tespit edilmişti: Şarkıcı Şimal ameliyata alındı

Beyninde tümör tespit edilmişti: Şarkıcı Şimal ameliyata alındı

Uzun bir tedavi sürecinin ardından meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'in beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Ünlü isim, 8 saat sürecek bir ameliyata girdi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T15:32+0300

2024-01-17T15:32+0300

2024-01-17T15:32+0300

yaşam

şimal

şarkıcı

tümör

hastane

ameliyat

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"Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi sonrası hastalığı yenmişti.Geçen hafta rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi.Şimal yaptığı açıklamada; "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" demişti.'Güçlü kadınım'Hastaneye yatan Şimal, bugün 8 saat sürecek bir ameliyata girdi.Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları Instagram'da paylaşan nişanlısı Necati Arıcı, "Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20210715/sarkici-simal-hastaneye-kaldirildi-1044970786.html

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şimal, şarkıcı, tümör, hastane, ameliyat