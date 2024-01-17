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Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum: 'Mahkemenin takdiri'
Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum: 'Mahkemenin takdiri'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili mahkeme kararını değerlendirdi ve... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T12:24+0300
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türkiye
somali
adalet bakanlığı
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İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası dün belli oldu.Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Tepkilere neden olan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı.'Mahkemenin takdiri'Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu." dedi.Şikayetten vazgeçilmesinin ardından kamu davasının devam ettiğini hatırlatan Tunç, "Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed’in kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.Kazadan sonra serbest bırakılan, Şeyh Muhammed, hakkında yurt dışı yasağı çıkarılmasından önce Türkiye’den ayrılmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahmud, Türkiye'ye gelerek ifade vermişti. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan Mahmud hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirlenen Mahmud hakkındaki şikayetini soruşturma aşamasında geri çekmişti.
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somali, adalet bakanlığı
somali, adalet bakanlığı

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum: 'Mahkemenin takdiri'

12:24 17.01.2024 (güncellendi: 12:59 17.01.2024)
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA / Emin Sansar
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili mahkeme kararını değerlendirdi ve 'Mahkemenin takdiri' dedi.
İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası dün belli oldu.
Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Tepkilere neden olan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı.

'Mahkemenin takdiri'

Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu." dedi.
Şikayetten vazgeçilmesinin ardından kamu davasının devam ettiğini hatırlatan Tunç, "Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed’in kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra serbest bırakılan, Şeyh Muhammed, hakkında yurt dışı yasağı çıkarılmasından önce Türkiye’den ayrılmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahmud, Türkiye'ye gelerek ifade vermişti. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan Mahmud hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirlenen Mahmud hakkındaki şikayetini soruşturma aşamasında geri çekmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
5 Ocak, 19:21
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