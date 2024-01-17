https://sputniknews.com.tr/20240117/alman-ekonomi-bakanindan-itiraf-ukraynaya-harcamalar-yuzunden-ekonomimiz-yeterince-para-alamiyor-1079756525.html

Alman Ekonomi Bakanı’ndan itiraf: Ukrayna’ya harcamalar yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor

Alman Ekonomi Bakanı’ndan itiraf: Ukrayna’ya harcamalar yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Ukrayna’ya verilen askeri ve ekonomik destek yüzünden ülke ekonomisinin yeterince para alamadığını belirterek, “Para yok”... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T21:07+0300

2024-01-17T21:07+0300

2024-01-17T21:07+0300

ukrayna krizi

robert habeck

ukrayna

ukrayna krizi

almanya

ekonomik

avrupa

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Federal Parlamento’da konuşan Ekonomi Bakanı Habeck, “Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek sağlıyoruz. Ukrayna’yı desteğini sürdüren Avrupa ülkelerine de yardım ediyoruz. Dolayısıyla para harcıyoruz. Bu para artık yok. Bu paranın ekonomimize akmadığını da kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı.Almanya, ABD’den sonra Ukrayna’ya en büyük yardım sağlayan ikinci ülke konumunda. Alman federal hükümeti, 2024 yılında Kiev’e 7 milyar euro üzerinde askeri yardım sağlamayı planladıklarını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240117/rusyadan-afrikaya-ucretsiz-tahil-sevkiyati-suruyor-mali-25-bin-ton-bugday-aldi-1079748250.html

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