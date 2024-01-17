https://sputniknews.com.tr/20240117/alman-ekonomi-bakanindan-itiraf-ukraynaya-harcamalar-yuzunden-ekonomimiz-yeterince-para-alamiyor-1079756525.html
Alman Ekonomi Bakanı’ndan itiraf: Ukrayna’ya harcamalar yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
Alman Ekonomi Bakanı’ndan itiraf: Ukrayna’ya harcamalar yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Ukrayna’ya verilen askeri ve ekonomik destek yüzünden ülke ekonomisinin yeterince para alamadığını belirterek, “Para yok”... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T21:07+0300
2024-01-17T21:07+0300
2024-01-17T21:07+0300
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Federal Parlamento’da konuşan Ekonomi Bakanı Habeck, “Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek sağlıyoruz. Ukrayna’yı desteğini sürdüren Avrupa ülkelerine de yardım ediyoruz. Dolayısıyla para harcıyoruz. Bu para artık yok. Bu paranın ekonomimize akmadığını da kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı.Almanya, ABD’den sonra Ukrayna’ya en büyük yardım sağlayan ikinci ülke konumunda. Alman federal hükümeti, 2024 yılında Kiev’e 7 milyar euro üzerinde askeri yardım sağlamayı planladıklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rusyadan-afrikaya-ucretsiz-tahil-sevkiyati-suruyor-mali-25-bin-ton-bugday-aldi-1079748250.html
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robert habeck, ukrayna, ukrayna krizi, almanya, ekonomik, avrupa
robert habeck, ukrayna, ukrayna krizi, almanya, ekonomik, avrupa
Alman Ekonomi Bakanı’ndan itiraf: Ukrayna’ya harcamalar yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Ukrayna’ya verilen askeri ve ekonomik destek yüzünden ülke ekonomisinin yeterince para alamadığını belirterek, “Para yok” dedi.
Federal Parlamento’da konuşan Ekonomi Bakanı Habeck, “Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek sağlıyoruz. Ukrayna’yı desteğini sürdüren Avrupa ülkelerine de yardım ediyoruz. Dolayısıyla para harcıyoruz. Bu para artık yok. Bu paranın ekonomimize akmadığını da kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı.
Almanya, ABD’den sonra Ukrayna’ya en büyük yardım sağlayan ikinci ülke konumunda. Alman federal hükümeti, 2024 yılında Kiev’e 7 milyar euro üzerinde askeri yardım sağlamayı planladıklarını duyurdu.