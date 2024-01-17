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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240117/alman-ekonomi-bakanindan-itiraf-ukraynaya-harcamalar-yuzunden-ekonomimiz-yeterince-para-alamiyor-1079756525.html
Alman Ekonomi Bakanı’ndan itiraf: Ukrayna’ya harcamalar yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
Alman Ekonomi Bakanı’ndan itiraf: Ukrayna’ya harcamalar yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Ukrayna’ya verilen askeri ve ekonomik destek yüzünden ülke ekonomisinin yeterince para alamadığını belirterek, “Para yok”... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T21:07+0300
2024-01-17T21:07+0300
ukrayna krizi
robert habeck
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ukrayna krizi
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avrupa
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Federal Parlamento’da konuşan Ekonomi Bakanı Habeck, “Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek sağlıyoruz. Ukrayna’yı desteğini sürdüren Avrupa ülkelerine de yardım ediyoruz. Dolayısıyla para harcıyoruz. Bu para artık yok. Bu paranın ekonomimize akmadığını da kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı.Almanya, ABD’den sonra Ukrayna’ya en büyük yardım sağlayan ikinci ülke konumunda. Alman federal hükümeti, 2024 yılında Kiev’e 7 milyar euro üzerinde askeri yardım sağlamayı planladıklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rusyadan-afrikaya-ucretsiz-tahil-sevkiyati-suruyor-mali-25-bin-ton-bugday-aldi-1079748250.html
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robert habeck, ukrayna, ukrayna krizi, almanya, ekonomik, avrupa

Alman Ekonomi Bakanı’ndan itiraf: Ukrayna’ya harcamalar yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor

21:07 17.01.2024
© TOBIAS SCHWARZRobert Habeck
Robert Habeck - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Ukrayna’ya verilen askeri ve ekonomik destek yüzünden ülke ekonomisinin yeterince para alamadığını belirterek, “Para yok” dedi.
Federal Parlamento’da konuşan Ekonomi Bakanı Habeck, “Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek sağlıyoruz. Ukrayna’yı desteğini sürdüren Avrupa ülkelerine de yardım ediyoruz. Dolayısıyla para harcıyoruz. Bu para artık yok. Bu paranın ekonomimize akmadığını da kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı.
Almanya, ABD’den sonra Ukrayna’ya en büyük yardım sağlayan ikinci ülke konumunda. Alman federal hükümeti, 2024 yılında Kiev’e 7 milyar euro üzerinde askeri yardım sağlamayı planladıklarını duyurdu.
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