https://sputniknews.com.tr/20240117/aksener-anlayamadigim-ve-cok-da-ayipladigim-bir-bicimde-bildiri-savasi-cikti-1079743317.html

Akşener: Anlayamadığım ve çok da ayıpladığım bir biçimde bildiri savaşı çıktı

Akşener: Anlayamadığım ve çok da ayıpladığım bir biçimde bildiri savaşı çıktı

Parti olarak Meclis Genel Kurulunda teröre karşı ortak bir bildiri imzalanmasına yönelik bir teklifte bulunduklarını hatırlatan Akşener, "Anlayamadığım ve çok... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T15:26+0300

2024-01-17T15:26+0300

2024-01-17T15:26+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

meral akşener

iyi parti

recep tayyip erdoğan

görüşme

seçim

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Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Konuşmasına, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen İYİ Parti Genel Başkanı, "Açıklık getirmek istiyorum." dedi.Bugüne kadar her türlü terör hadisesinden sonra bakanlıkları ve Cumhurbaşkanı'nı aradığını belirten Akşener, "33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık." diyerek sözlerine şunları ekledi:'Bildiri savaşı'"Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik" diyen Akşener, "Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attı. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. AK Parti'ye gıcık olmak, onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı." şeklinde konuştu

https://sputniknews.com.tr/20240117/mhp-55-aday-daha-acikladi-1079741241.html

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meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, görüşme, seçim