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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Akşener: Anlayamadığım ve çok da ayıpladığım bir biçimde bildiri savaşı çıktı
Akşener: Anlayamadığım ve çok da ayıpladığım bir biçimde bildiri savaşı çıktı
Parti olarak Meclis Genel Kurulunda teröre karşı ortak bir bildiri imzalanmasına yönelik bir teklifte bulunduklarını hatırlatan Akşener, "Anlayamadığım ve çok... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T15:26+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
iyi parti
recep tayyip erdoğan
görüşme
seçim
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Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Konuşmasına, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen İYİ Parti Genel Başkanı, "Açıklık getirmek istiyorum." dedi.Bugüne kadar her türlü terör hadisesinden sonra bakanlıkları ve Cumhurbaşkanı'nı aradığını belirten Akşener, "33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık." diyerek sözlerine şunları ekledi:'Bildiri savaşı'"Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik" diyen Akşener, "Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attı. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. AK Parti'ye gıcık olmak, onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı." şeklinde konuştu
https://sputniknews.com.tr/20240117/mhp-55-aday-daha-acikladi-1079741241.html
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meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, görüşme, seçim
meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, görüşme, seçim

Akşener: Anlayamadığım ve çok da ayıpladığım bir biçimde bildiri savaşı çıktı

15:26 17.01.2024
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA
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Parti olarak Meclis Genel Kurulunda teröre karşı ortak bir bildiri imzalanmasına yönelik bir teklifte bulunduklarını hatırlatan Akşener, "Anlayamadığım ve çok ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuş ve birbirine düşen Gazi Meclisin gafil mensuplarına çok gülmüşlerdir" dedi.
Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Konuşmasına, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen İYİ Parti Genel Başkanı, "Açıklık getirmek istiyorum." dedi.
Bugüne kadar her türlü terör hadisesinden sonra bakanlıkları ve Cumhurbaşkanı'nı aradığını belirten Akşener, "33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Anlayamadığım bir biçimde bu defa çok enteresan Sayın Cumhurbaşkanı'nı Sayın Dışişleri Bakanı'nı ve Sayın Milli Savunma Bakanı'nı aramamı garip karşıladılar. Mesela Milli Savunma Bakanı geri dönmedi ama Sayın Hakan Fidan ve Sayın Erdoğan geri döndüler, bilgi verdiler, öğrendim arkadaşlarıma bunu aktardım. Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz."

'Bildiri savaşı'

"Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik" diyen Akşener, "Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attı. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. AK Parti'ye gıcık olmak, onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı." şeklinde konuştu
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