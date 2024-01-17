https://sputniknews.com.tr/20240117/abd-ensarallah-grubunu-yabanci-teror-orgutleri-listesine-aldi-1079749919.html
ABD, Ensarallah grubunu 'yabancı terör örgütleri' listesine aldı
ABD, Ensarallah grubunu 'yabancı terör örgütleri' listesine aldı
ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T18:51+0300
2024-01-17T18:51+0300
2024-01-17T18:51+0300
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ABD, Ensarallah grubunu 'yabancı terör örgütleri' listesine aldı
Ayrıntılar geliyor
ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı