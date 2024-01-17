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Fransa'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti
Fransa'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti
Fransa'nın Avignon kentinde bir araya gelen çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki gösterdi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fransa, fotoğraf, toulouse, çiftçi, protesto, protestolar, protestocu
фото, fransa, fotoğraf, toulouse, çiftçi, protesto, protestolar, protestocu

Fransa'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti

02:37 17.01.2024
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Fransa'nın Avignon kentinde bir araya gelen çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki gösterdi.
© AA / Luc Auffret

France Bleu'nün haberine göre, Avignon'da sendikaların öncülüğünde bir araya gelen 300'e yakın çiftçi, traktörleriyle bölge valiliğine doğru hareket etti.

France Bleu&#x27;nün haberine göre, Avignon&#x27;da sendikaların öncülüğünde bir araya gelen 300&#x27;e yakın çiftçi, traktörleriyle bölge valiliğine doğru hareket etti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Luc Auffret

France Bleu'nün haberine göre, Avignon'da sendikaların öncülüğünde bir araya gelen 300'e yakın çiftçi, traktörleriyle bölge valiliğine doğru hareket etti.

© AA / Luc Auffret

Üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kar elde edemediklerini dile getiren çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü.

Üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kar elde edemediklerini dile getiren çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Luc Auffret

Üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kar elde edemediklerini dile getiren çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü.

© AA / Luc Auffret

Öte yandan çiftçiler, tarım atıklarını yakarak, hükümetin sektöre ilişkin politikalarına tepki gösterdi.

Öte yandan çiftçiler, tarım atıklarını yakarak, hükümetin sektöre ilişkin politikalarına tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Luc Auffret

Öte yandan çiftçiler, tarım atıklarını yakarak, hükümetin sektöre ilişkin politikalarına tepki gösterdi.

© AA / Luc Auffret

Avrupa Birliği'nde (AB) akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor.

Avrupa Birliği&#x27;nde (AB) akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya&#x27;da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Luc Auffret

Avrupa Birliği'nde (AB) akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor.

© AA / Luc Auffret

Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor.

Polonya&#x27;da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Luc Auffret

Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor.

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