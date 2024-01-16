https://sputniknews.com.tr/20240116/yangin-sondurme-ucagi-otoyolda-araclarin-uzerinde-dustu-1-olu-4-yarali-1079712154.html
Yangın söndürme uçağı otoyolda araçların üzerinde düştü: 1 ölü, 4 yaralı
Yangın söndürme uçağı otoyolda araçların üzerinde düştü: 1 ölü, 4 yaralı
Şili'nin Maule Bölgesi'nde yangın söndürme uçağının otoyola düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T16:14+0300
2024-01-16T16:14+0300
2024-01-16T16:16+0300
video
şili
yangın söndürme
uçak
dünya
yangın söndürme uçağı
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Şili'nin Maule bölgesindeki Talca kenti yakınlarında küçük bir uçak, yangına müdahale ettiği sırada alev alarak otoyoldaki araçların üzerine düştü.Uçağın alev alması sonucu 58 yaşındaki pilot hayatını kaybetti. Kaza yerinde bulunan 4 kişi ise yaralandı.Şili Sivil Havacılık Kurumu olayla ilgili soruşturma başlatırken, uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
şili
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Yangın söndürme uçağı otoyolda araçların üzerinde düştü
Yangın söndürme uçağı otoyolda araçların üzerinde düştü
2024-01-16T16:14+0300
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PT0M38S
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video, şili, yangın söndürme, uçak, yangın söndürme uçağı, видео
video, şili, yangın söndürme, uçak, yangın söndürme uçağı, видео
Yangın söndürme uçağı otoyolda araçların üzerinde düştü: 1 ölü, 4 yaralı
16:14 16.01.2024 (güncellendi: 16:16 16.01.2024)
Şili'nin Maule Bölgesi'nde yangın söndürme uçağının otoyola düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Şili'nin Maule bölgesindeki Talca kenti yakınlarında küçük bir uçak, yangına müdahale ettiği sırada alev alarak otoyoldaki araçların üzerine düştü.
Uçağın alev alması sonucu 58 yaşındaki pilot hayatını kaybetti. Kaza yerinde bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Şili Sivil Havacılık Kurumu olayla ilgili soruşturma başlatırken, uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.