https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerlerin-teslim-olduklari-goruntuleri-paylasti-1079716670.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye bölgesinde Ukraynalı askerlerin mevzilerinden çıkarak teslim oldukları görüntüleri paylaştı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T18:00+0300

2024-01-16T18:00+0300

2024-01-16T18:00+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

zaporojye

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079716513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_558f59e65af38ac1fb53e97033e28b0b.jpg

Görüntülerde, Zaporojye bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin Rus askerlerinin kontrolü altında siperlerinden çıkarak teslim oldukları görülüyor. Teslim olan askerlerden Aleksandr Yakovlev, “Bombardıman başladı. Yaklaşık yirmi dakika boyunca siperde uzandık. Sonra teslim olmak için dışarı çıktık” dedi. Ukraynalı askerlerden Oleg Maştalin ise "Ölüme gönderiyorlar. Herkes arazinin tamamının mayınlı olduğunu biliyor. Oradan çıkma şansı sıfır" diye konuştu. Esir değişiminin ardından evine döndüğünde büyük olasılıkla hemen ön cephede savaşmak üzere geri gönderileceğini belirten Ukraynalı asker, “Hapse girmek daha iyi” dedi.

rusya

ukrayna

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı 2024-01-16T18:00+0300 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, видео