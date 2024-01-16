https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerlerin-teslim-olduklari-goruntuleri-paylasti-1079716670.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye bölgesinde Ukraynalı askerlerin mevzilerinden çıkarak teslim oldukları görüntüleri paylaştı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T18:00+0300
2024-01-16T18:00+0300
2024-01-16T18:00+0300
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ukrayna
zaporojye
rusya savunma bakanlığı
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Görüntülerde, Zaporojye bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin Rus askerlerinin kontrolü altında siperlerinden çıkarak teslim oldukları görülüyor. Teslim olan askerlerden Aleksandr Yakovlev, “Bombardıman başladı. Yaklaşık yirmi dakika boyunca siperde uzandık. Sonra teslim olmak için dışarı çıktık” dedi. Ukraynalı askerlerden Oleg Maştalin ise "Ölüme gönderiyorlar. Herkes arazinin tamamının mayınlı olduğunu biliyor. Oradan çıkma şansı sıfır" diye konuştu. Esir değişiminin ardından evine döndüğünde büyük olasılıkla hemen ön cephede savaşmak üzere geri gönderileceğini belirten Ukraynalı asker, “Hapse girmek daha iyi” dedi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı
2024-01-16T18:00+0300
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video, rusya, ukrayna, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, видео
video, rusya, ukrayna, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, видео
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye bölgesinde Ukraynalı askerlerin mevzilerinden çıkarak teslim oldukları görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Zaporojye bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin Rus askerlerinin kontrolü altında siperlerinden çıkarak teslim oldukları görülüyor.
Teslim olan askerlerden Aleksandr Yakovlev, “Bombardıman başladı. Yaklaşık yirmi dakika boyunca siperde uzandık. Sonra teslim olmak için dışarı çıktık” dedi.
Ukraynalı askerlerden Oleg Maştalin ise "Ölüme gönderiyorlar. Herkes arazinin tamamının mayınlı olduğunu biliyor. Oradan çıkma şansı sıfır" diye konuştu.
Esir değişiminin ardından evine döndüğünde büyük olasılıkla hemen ön cephede savaşmak üzere geri gönderileceğini belirten Ukraynalı asker, “Hapse girmek daha iyi” dedi.