https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-hava-savunma-sistemlerinden-ukraynanin-12-ihasina-onleme-1079692156.html
Rus hava savunma sistemlerinden Ukrayna'nın 12 İHA'sına önleme
Rus hava savunma sistemlerinden Ukrayna'nın 12 İHA'sına önleme
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde 12 İHA'ya düzenlediği saldırı girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T11:08+0300
2024-01-16T11:08+0300
2024-01-16T11:08+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
belgorod
voronej
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejiminin gece saatlerinde terör saldırıları gerçekleştirme planları, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 12 insansız hava aracı (İHA), Voronej ve Belgorod bölgelerinin semalarında etkisiz hale getirildi.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, İHA enkazlarının düşmesi sonucu 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını ve kendisine tıbbi yardım sunulduğunu duyurdu.Çok katlı bir binada bir dairenin balkonunu alevlerin kapladığını belirten Gusev, 35 dairenin hasar aldığını, iki binada ve bazı müstakil konutlarda camların kırıldığını kaydetti. Hasar alan konutlardaki sakinler için geçici barınma noktası kurulduğunu anlatan Gusev, ancak kimsenin bu noktaya başvurmadığını, sakinlerin akrabalarında kaldığını kaydetti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-580-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1079666112.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, voronej, kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, voronej, kiev
Rus hava savunma sistemlerinden Ukrayna'nın 12 İHA'sına önleme
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde 12 İHA'ya düzenlediği saldırı girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejiminin gece saatlerinde terör saldırıları gerçekleştirme planları, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 12 insansız hava aracı (İHA), Voronej ve Belgorod bölgelerinin semalarında etkisiz hale getirildi.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, İHA enkazlarının düşmesi sonucu 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını ve kendisine tıbbi yardım sunulduğunu duyurdu.
Çok katlı bir binada bir dairenin balkonunu alevlerin kapladığını belirten Gusev, 35 dairenin hasar aldığını, iki binada ve bazı müstakil konutlarda camların kırıldığını kaydetti. Hasar alan konutlardaki sakinler için geçici barınma noktası kurulduğunu anlatan Gusev, ancak kimsenin bu noktaya başvurmadığını, sakinlerin akrabalarında kaldığını kaydetti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.