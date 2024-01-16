https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-mevzilerine-inferno-ihalari-ile-hali-bombardimani-uyguluyor-1079701413.html
Rus birlikleri Ukrayna ordusunun mevzilerine ‘Inferno’ İHA’ları ile halı bombardımanı uyguluyor
Rus birlikleri Ukrayna ordusunun mevzilerine ‘Inferno’ İHA’ları ile halı bombardımanı uyguluyor
Rus İHA üreticisi Rustehdron, Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini yeni ‘Inferno’ İHA’ları ile ‘halı bombardımanı’ uygulayarak... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T14:28+0300
2024-01-16T14:28+0300
2024-01-16T14:28+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
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Rustehdron şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus birliklerinin cephenin bazı yönlerinde Ukrayna ordusunun mevzilerini özel olarak geliştirilmiş ‘Inferno’ insansız hava araçları (İHA) ile bombalamaya başladıklarını ve ‘halı bombardımanı’ icra ettikleri belirtildi.Şirket yetkilisi, “Inferno İHA’sı bomba atmak amacı ile 9 adet yuva ile donatılıyor. İHA, savaş görevi sırasında Ukrayna siperlerinin üzerinden geçiyor, bomba bölmelerini açıyor ve üçlü seri halinde el bombaları atıyor. Büyük uçaklar ile icra edilen ‘halı bombardımanının’ bir benzeri oluyor. Bunun sonucunda düşman personeli ölü ve yaralı olarak kayıplara uğruyor. Bu İHA aynı zamanda hafif zırhlı araçları da etkili bir şekilde bombalayabiliyor” diye konuştu.Rustehdron’un halihazırda düşman mevzilerini bombalamaya yönelik yüzlerce Inferno İHA’sını özel askeri operasyonun yapıldığı bölgedeki birliklere teslim ettiğine dikkat çeken yetkili, İHA’nın aşağıya doğru hedef alan ek bombardıman kamerası sayesinde siperlerin üzerinde durmasına gerek olmadığını, aracın bombaları hareket halinde fırlattığını, bu nedenle İHA’ların hafif silahlarla vurulma tehlikesinin azalması sayesinde bombardıman için havada sabit kalan İHA’lara göre daha uzun süre çalıştığını sözlerine ekledi.Inferno, FPV (Pilotaj Kamera Takımı) İHA’lar sınıfına dahil olup Rustehdron şirketi bugün itibarı ile bomba fırlatma işlevi olan FPV İHA’larının Rusya’daki tek üreticisi olarak biliniyor.‘Inferno’, VOG-17, GP-25 el bombaları ve özel fabrika üretimi mühimmatlı savaş başlığı içerebilen 4 kilogram savaş yükü taşırken, İHA'nın menzili 5 kilometredye ulaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-iha-aciklamasi-bir-adim-onde-olmaliyiz-1079540931.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
Rus birlikleri Ukrayna ordusunun mevzilerine ‘Inferno’ İHA’ları ile halı bombardımanı uyguluyor
Rus İHA üreticisi Rustehdron, Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini yeni ‘Inferno’ İHA’ları ile ‘halı bombardımanı’ uygulayarak vurmaya başladığını bildirdi.
Rustehdron şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus birliklerinin cephenin bazı yönlerinde Ukrayna ordusunun mevzilerini özel olarak geliştirilmiş ‘Inferno’ insansız hava araçları (İHA) ile bombalamaya başladıklarını ve ‘halı bombardımanı’ icra ettikleri belirtildi.
Şirket yetkilisi, “Inferno İHA’sı bomba atmak amacı ile 9 adet yuva ile donatılıyor. İHA, savaş görevi sırasında Ukrayna siperlerinin üzerinden geçiyor, bomba bölmelerini açıyor ve üçlü seri halinde el bombaları atıyor. Büyük uçaklar ile icra edilen ‘halı bombardımanının’ bir benzeri oluyor. Bunun sonucunda düşman personeli ölü ve yaralı olarak kayıplara uğruyor. Bu İHA aynı zamanda hafif zırhlı araçları da etkili bir şekilde bombalayabiliyor” diye konuştu.
Rustehdron’un halihazırda düşman mevzilerini bombalamaya yönelik yüzlerce Inferno İHA’sını özel askeri operasyonun yapıldığı bölgedeki birliklere teslim ettiğine dikkat çeken yetkili, İHA’nın aşağıya doğru hedef alan ek bombardıman kamerası sayesinde siperlerin üzerinde durmasına gerek olmadığını, aracın bombaları hareket halinde fırlattığını, bu nedenle İHA’ların hafif silahlarla vurulma tehlikesinin azalması sayesinde bombardıman için havada sabit kalan İHA’lara göre daha uzun süre çalıştığını sözlerine ekledi.
Inferno, FPV (Pilotaj Kamera Takımı) İHA’lar sınıfına dahil olup Rustehdron şirketi bugün itibarı ile bomba fırlatma işlevi olan FPV İHA’larının Rusya’daki tek üreticisi olarak biliniyor.
‘Inferno’, VOG-17, GP-25 el bombaları ve özel fabrika üretimi mühimmatlı savaş başlığı içerebilen 4 kilogram savaş yükü taşırken, İHA'nın menzili 5 kilometredye ulaşıyor.