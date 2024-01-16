https://sputniknews.com.tr/20240116/polonyada-dunyanin-en-buyuk-kar-labirenti-gorenleri-buyuluyor-1079708591.html
Polonya'da dünyanın en büyük kar labirenti görenleri büyülüyor
Polonya'da dünyanın en büyük kar labirenti görenleri büyülüyor
Polonya'nın Zakopane kentinde karlardan yapılmış labirent, turistlerin ilgi odağında. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T15:11+0300
2024-01-16T15:11+0300
2024-01-16T15:17+0300
multimedya
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Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alanda vatandaşların ziyaretine açılan kar labirentinin büyüklüğü 3 bin metrekareye çıkartıldı. Görenleri eğlenceli vakit geçiren labirent, son yıllarda Polonya'ya giden turistlerin ilgi odağı oluyor.
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polonya, kar, labirent, turist, ilgi, фото
polonya, kar, labirent, turist, ilgi, фото
Polonya'da dünyanın en büyük kar labirenti görenleri büyülüyor 15:11 16.01.2024 (güncellendi: 15:17 16.01.2024)
Polonya'nın Zakopane kentinde karlardan yapılmış labirent, turistlerin ilgi odağında.
Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alanda vatandaşların ziyaretine açılan kar labirentinin büyüklüğü 3 bin metrekareye çıkartıldı. Görenleri eğlenceli vakit geçiren labirent, son yıllarda Polonya'ya giden turistlerin ilgi odağı oluyor.
© Omar Marques
Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alanda vatandaşların ziyaretine açılan kar labirentinin büyüklüğü 3 bin metrekareye çıkartıldı.
Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alanda vatandaşların ziyaretine açılan kar labirentinin büyüklüğü 3 bin metrekareye çıkartıldı.
© Omar Marques
Dünyanın en büyük kar labirenti olarak kabul edilen Snowlandia adı verilen tematik parka bu yıl dünyaca ünlü çizgi filmlere benzeyen heykellerle dolu bir eskimo kulübesi ekleniyor.
Dünyanın en büyük kar labirenti olarak kabul edilen Snowlandia adı verilen tematik parka bu yıl dünyaca ünlü çizgi filmlere benzeyen heykellerle dolu bir eskimo kulübesi ekleniyor.
© Omar Marques
Labirent, yüksekliği ve detaylarıyla dikkat çeken devasa kar heykelleriyle dolu.
Labirent, yüksekliği ve detaylarıyla dikkat çeken devasa kar heykelleriyle dolu.
© Omar Marques
Ayrıca, içerisinde kaydıraklar, kar tüneli ve gizemli geçitler gibi sürprizlerle dolu bir kış masalını andıran bir atmosfer sunuyor.
Ayrıca, içerisinde kaydıraklar, kar tüneli ve gizemli geçitler gibi sürprizlerle dolu bir kış masalını andıran bir atmosfer sunuyor.
© Omar Marques
Snowlandia Labirenti, 2015 yılında açıldığından beri her yıl, ziyaretçilere kasvetli kış günlerini renklendiren bir mekan olma özelliğini sürdürüyor.
Snowlandia Labirenti, 2015 yılında açıldığından beri her yıl, ziyaretçilere kasvetli kış günlerini renklendiren bir mekan olma özelliğini sürdürüyor.
© Omar Marques
Ayrıca, özel etkinlik günleri ve kış temalı festivallerle de adını duyurmuş durumda.
Ayrıca, özel etkinlik günleri ve kış temalı festivallerle de adını duyurmuş durumda.
© Omar Marques
Son olarak, labirent sevdalıları da kar ile birlikte yeni tecrübeler edinmek için burayı sık sık ziyaret ediyor.
Son olarak, labirent sevdalıları da kar ile birlikte yeni tecrübeler edinmek için burayı sık sık ziyaret ediyor.