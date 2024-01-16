https://sputniknews.com.tr/20240116/ortadoguda-gerginlik-buyuyor-1079721438.html
Ortadoğu'da gerginlik büyüyor
Ortadoğu'da gerginlik büyüyor
Son zamanda Ortadoğu bölgesinde gerilimlerin sayısı artmaya devam ediyor. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T22:30+0300
2024-01-16T22:30+0300
2024-01-16T22:30+0300
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israil-filistin
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yemen
yemen krizi
suriye
suriye krizi
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İsrail ordusu Gazze'ye bomba yağdırmayı sürdürürken Yemen, Irak ve Suriye'de gerginlik büyüyor. Ortadoğu bölgesindeki kriz alanları, Sputnik'in infografiğinde.
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ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, yemen, yemen krizi, suriye, suriye krizi, инфографика
ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, yemen, yemen krizi, suriye, suriye krizi, инфографика
Ortadoğu'da gerginlik büyüyor
Son zamanda Ortadoğu bölgesinde gerilimlerin sayısı artmaya devam ediyor.
İsrail ordusu Gazze'ye bomba yağdırmayı sürdürürken Yemen, Irak ve Suriye'de gerginlik büyüyor.
Ortadoğu bölgesindeki kriz alanları, Sputnik'in infografiğinde.