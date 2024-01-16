KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
13:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hareket bozukluklarına beyin pili yöntemi: Prof. Dr. Fatih Bayraklı tek tek anlattı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD çok rahatlıkla Husilere yapılan hava harekatını bir NATO operasyonuna çevirebilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
17:38
1 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
18:20
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
20:11
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
20:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240116/kvkk-tc-kimlik-numaralarinin-islenmesi-hakkinda-rehber-yayimladi-1079723593.html
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerin kimlik numaralarının işlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususların ele alındığı "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.)... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T21:37+0300
2024-01-16T21:37+0300
türkiye
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
t.c.
kimlik
türkiye cumhuriyeti
türkiye cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079723438_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_eac0a36c4aeca5040126348e849a38b9.jpg
KVKK'den yapılan açıklamada, son zamanlarda kuruma T.C. kimlik numaralarının işlenmesi hakkında şikayet ve ihbarlarda bulunulduğu belirtilerek, söz konusu numaraların işlenmesi faaliyetinde dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirme yapılması amacıyla rehber hazırlandığı belirtildi.Kimlik numaralarının işlenmesinin, kişilerin diğer kişisel verilerine de erişim imkanı sağladığı aktarılan rehberde, bu durumun kişiler üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği bildirildi. Rehberde, T.C. kimlik numaralarının "nitelikli kişisel veriler arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu" vurgulandı.T.C. kimlik numaralarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki usul ve esaslara uygun şekilde işlenmesinin zorunlu olduğu hatırlatılan rehberde, kişisel verilerinin korunması hakkına daha az müdahale eden yöntemlerin mümkün olup olmadığı gözetilerek varsa bu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.Rehberde, kanuna uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi konusunda veri sorumluları tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının da önem arz ettiği aktarıldı.Yoğun şekilde kimlik numarası işlendiği tespit edilen e-ticaret, kargo, taşımacılık, elektronik haberleşme, sigortacılık, sağlık sektörleri ile yargı, kamu hizmetleri ve seçimler kapsamındaki işleme işlemlerine ilişkin de dayanak teşkil eden mevzuat hükümleri rehberde yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231230/ticaret-bakanligi-acikladi-platformlar-saticilarin-kimlik-ve-iletisim-bilgilerini-kontrol-edecek-1079189957.html
türkiye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079723438_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bcfc8aad3e65ba4179f12e688c9e73e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), t.c., kimlik, türkiye cumhuriyeti, türkiye cumhuriyeti
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), t.c., kimlik, türkiye cumhuriyeti, türkiye cumhuriyeti

KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı

21:37 16.01.2024
© AAKişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA
Abone ol
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerin kimlik numaralarının işlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususların ele alındığı "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber" yayımladı.
KVKK'den yapılan açıklamada, son zamanlarda kuruma T.C. kimlik numaralarının işlenmesi hakkında şikayet ve ihbarlarda bulunulduğu belirtilerek, söz konusu numaraların işlenmesi faaliyetinde dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirme yapılması amacıyla rehber hazırlandığı belirtildi.
Kimlik numaralarının işlenmesinin, kişilerin diğer kişisel verilerine de erişim imkanı sağladığı aktarılan rehberde, bu durumun kişiler üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği bildirildi. Rehberde, T.C. kimlik numaralarının "nitelikli kişisel veriler arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu" vurgulandı.
T.C. kimlik numaralarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki usul ve esaslara uygun şekilde işlenmesinin zorunlu olduğu hatırlatılan rehberde, kişisel verilerinin korunması hakkına daha az müdahale eden yöntemlerin mümkün olup olmadığı gözetilerek varsa bu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.
Rehberde, kanuna uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi konusunda veri sorumluları tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının da önem arz ettiği aktarıldı.
Yoğun şekilde kimlik numarası işlendiği tespit edilen e-ticaret, kargo, taşımacılık, elektronik haberleşme, sigortacılık, sağlık sektörleri ile yargı, kamu hizmetleri ve seçimler kapsamındaki işleme işlemlerine ilişkin de dayanak teşkil eden mevzuat hükümleri rehberde yer aldı.
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2023
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 'Platformlar satıcıların kimlik ve iletişim bilgilerini kontrol edecek'
30 Aralık 2023, 10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала