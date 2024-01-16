https://sputniknews.com.tr/20240116/israil-ordusu-lubnana-saldiri-hazirliginda-1079701639.html
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırı hazırlığında
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırı hazırlığında
İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken İsrail güçlerinin Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdiği... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T14:43+0300
2024-01-16T14:43+0300
2024-01-16T14:43+0300
israil- filistin çatışması
israil ordusu (idf)
lübnan
hizbullah
filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
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İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken İsrail güçlerinin Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, 228'inci Yedek Tugay'ın Lübnan'da bir saldırıyı simüle ederek gerçekleştirdiği tatbikat sırasında konuştu.Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmaların daha da artması ihtimaline hazırlıklı olduklarını söyleyen Gordin, "İleriye yönelik hazırlık ve değerlendirmeleri sürdüreceğiz ve güçlendireceğiz" dedi.Şu anda Lübnan sınırında güvenliği sağlamak için on binlerce askerin konuşlandırıldığını aktaran Gordin, şimdiye değin sınırda çok sayıda hedefi vurduklarını ifade etti.Gordin, sınır bölgesindeki İsrail güçlerinin, "Hizbullah'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak ve sınırdan uzaklaştırmak" için çalıştığını kaydetti.Tatbikatta Lübnan'a saldırının simüle edildiği aktarıldı ancak detay verilmedi.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/hizbullah-israilin-askeri-noktalarina-saldirdi-1079632176.html
lübnan
filistin
gazze
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israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırı hazırlığında
İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken İsrail güçlerinin Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken İsrail güçlerinin Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.
Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, 228'inci Yedek Tugay'ın Lübnan'da bir saldırıyı simüle ederek gerçekleştirdiği tatbikat sırasında konuştu.
Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmaların daha da artması ihtimaline hazırlıklı olduklarını söyleyen Gordin, "İleriye yönelik hazırlık ve değerlendirmeleri sürdüreceğiz ve güçlendireceğiz" dedi.
Şu anda Lübnan sınırında güvenliği sağlamak için on binlerce askerin konuşlandırıldığını aktaran Gordin, şimdiye değin sınırda çok sayıda hedefi vurduklarını ifade etti.
Gordin, sınır bölgesindeki İsrail güçlerinin, "Hizbullah'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak ve sınırdan uzaklaştırmak" için çalıştığını kaydetti.
Tatbikatta Lübnan'a saldırının simüle edildiği aktarıldı ancak detay verilmedi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.