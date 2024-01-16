https://sputniknews.com.tr/20240116/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-valilere-babamizin-parasi-degil-uyarisi-1079689720.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten valilere 'babamızın parası değil' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten valilere 'babamızın parası değil' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Valiler Toplantısı’ndaki konuşması kamuda tasarrufu gündeme getirdi. Valilere taşıt kullanımından tanıtım giderlerine... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T10:08+0300

2024-01-16T10:08+0300

2024-01-16T10:08+0300

ekonomi

mehmet şimşek

tasarruf

devlet

kamu

kamu harcamaları

kamu hizmetleri

vali

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yapılan Valiler Toplantısı’nda kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili valilere önemli uyarılarda bulundu. Edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, toplantıda Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreçte olduğunu vurgulayarak, “Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz” dedi.'Defterlerimi sonuna kadar kullanıyorum'Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre valilerin de tasarruf tedbirlerine uymakla mükellef olduklarını vurgulayan Şimşek, “Gelin görün ki bu öyle olmuyor; taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar... Bu alanlarda hakikaten hassasiyet gerekiyor. Türkiye’de 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak, 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek demek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Bu hassasiyet o kadar değerli ki. Ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası. 2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.'Tek haneye inmeliyiz''Ulusal bir mesele''Tasarruf bakanlık için de valilik için de önemli''Biz size bilgi veririz''Sosyal yardım hak edene gitsin''Makam araçlarını satıp TOGG alabilirsiniz'

https://sputniknews.com.tr/20240108/kalici-yaz-saatiyle-ne-kadar-tasarruf-saglandi-1079421605.html

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mehmet şimşek, tasarruf, devlet, kamu, kamu harcamaları, kamu hizmetleri, vali, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı