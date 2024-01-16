https://sputniknews.com.tr/20240116/hamas-tam-ateskes-saglanmadikca-esir-takasi-anlasmasina-yanasmayacagiz-1079712681.html

Hamas: Tam ateşkes sağlanmadıkça esir takası anlaşmasına yanaşmayacağız

Hamas: Tam ateşkes sağlanmadıkça esir takası anlaşmasına yanaşmayacağız

Hamas Siyasi Bürosu üyesi Ayman Shanaa, tam ateşkes sağlanmadıkça Hamas'ın esir takası anlaşmasına yanaşmayacağını söyledi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T16:16+0300

2024-01-16T16:16+0300

2024-01-16T16:16+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

ateşkes

abd

ortadoğu

doğu akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077657285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0dbe77e67cc815c747c67391b802eb4.jpg

Sputnik'e demeç veren Shanaa, "Tam ateşkes sağlanana kadar Hamas İsrailli esirler meselesini ele almayacak. Gazze'ye yönelik saldırganlığın İsrail'in daha fazla insanını kaybetmesine yol açacağı konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum" dedi.İsrail hükümeti ve arkasındaki ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ekim 2023'te çatışmaların yeniden başlamasından bu yana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını, dolayısıyla rehinelerin serbest kalmasını ve Hamas altyapısının yok edilmesini sağlayamadığını belirten Shanaa, "Bazı devletler, Filistin direnişinin çökeceği ve direnemeyeceği üzerine bahse girdi ancak savaşçılarımız işgalci güçleri 100 günden fazla bir süredir geri püskürtmeye devam ediyor. Bu süre zarfında İsrail büyük insani ve maddi kayba uğradı" ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun silahsız sivilleri öldürmesinin, altyapı, cami, kilise ve hastaneleri yerle bir etmesinin bir başarı olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Shanaa, "Bu, Filistin halkına ve direnişe baskı yapma yönündeki başarısız girişimden başka bir şey değildir" diye konuştu.Gazze'deki İsrailli esirleri nasıl bir akıbetin beklediğini bilmediğini de kaydeden Shanaa, "Bazıları kendilerini kaçıranlarla iletişimi kaybettikten sonra ölmüş olabilir" diye ekledi.İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 5 bin 980 Filistinliyi gözaltına aldıFilistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dün geceden bu yana yoğun bir şekilde baskınlar ve gözaltılar gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen baskınların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı aktarıldı.Son gözaltılarla birlikte İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 5 bin 980 olduğu, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının da 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e çıktığı kaydedildi.İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240116/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-24-bin-285e-yukseldi-1079698268.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes, abd, ortadoğu, doğu akdeniz