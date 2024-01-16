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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/hamas-tam-ateskes-saglanmadikca-esir-takasi-anlasmasina-yanasmayacagiz-1079712681.html
Hamas: Tam ateşkes sağlanmadıkça esir takası anlaşmasına yanaşmayacağız
Hamas: Tam ateşkes sağlanmadıkça esir takası anlaşmasına yanaşmayacağız
Hamas Siyasi Bürosu üyesi Ayman Shanaa, tam ateşkes sağlanmadıkça Hamas'ın esir takası anlaşmasına yanaşmayacağını söyledi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T16:16+0300
2024-01-16T16:16+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
hamas
ateşkes
abd
ortadoğu
doğu akdeniz
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Sputnik'e demeç veren Shanaa, "Tam ateşkes sağlanana kadar Hamas İsrailli esirler meselesini ele almayacak. Gazze'ye yönelik saldırganlığın İsrail'in daha fazla insanını kaybetmesine yol açacağı konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum" dedi.İsrail hükümeti ve arkasındaki ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ekim 2023'te çatışmaların yeniden başlamasından bu yana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını, dolayısıyla rehinelerin serbest kalmasını ve Hamas altyapısının yok edilmesini sağlayamadığını belirten Shanaa, "Bazı devletler, Filistin direnişinin çökeceği ve direnemeyeceği üzerine bahse girdi ancak savaşçılarımız işgalci güçleri 100 günden fazla bir süredir geri püskürtmeye devam ediyor. Bu süre zarfında İsrail büyük insani ve maddi kayba uğradı" ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun silahsız sivilleri öldürmesinin, altyapı, cami, kilise ve hastaneleri yerle bir etmesinin bir başarı olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Shanaa, "Bu, Filistin halkına ve direnişe baskı yapma yönündeki başarısız girişimden başka bir şey değildir" diye konuştu.Gazze'deki İsrailli esirleri nasıl bir akıbetin beklediğini bilmediğini de kaydeden Shanaa, "Bazıları kendilerini kaçıranlarla iletişimi kaybettikten sonra ölmüş olabilir" diye ekledi.İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 5 bin 980 Filistinliyi gözaltına aldıFilistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dün geceden bu yana yoğun bir şekilde baskınlar ve gözaltılar gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen baskınların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı aktarıldı.Son gözaltılarla birlikte İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 5 bin 980 olduğu, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının da 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e çıktığı kaydedildi.İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240116/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-24-bin-285e-yukseldi-1079698268.html
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israil, filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes, abd, ortadoğu, doğu akdeniz
israil, filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes, abd, ortadoğu, doğu akdeniz

Hamas: Tam ateşkes sağlanmadıkça esir takası anlaşmasına yanaşmayacağız

16:16 16.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail Gazze Protesto ateşkes
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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Hamas Siyasi Bürosu üyesi Ayman Shanaa, tam ateşkes sağlanmadıkça Hamas'ın esir takası anlaşmasına yanaşmayacağını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Shanaa, "Tam ateşkes sağlanana kadar Hamas İsrailli esirler meselesini ele almayacak. Gazze'ye yönelik saldırganlığın İsrail'in daha fazla insanını kaybetmesine yol açacağı konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum" dedi.
İsrail hükümeti ve arkasındaki ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ekim 2023'te çatışmaların yeniden başlamasından bu yana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını, dolayısıyla rehinelerin serbest kalmasını ve Hamas altyapısının yok edilmesini sağlayamadığını belirten Shanaa, "Bazı devletler, Filistin direnişinin çökeceği ve direnemeyeceği üzerine bahse girdi ancak savaşçılarımız işgalci güçleri 100 günden fazla bir süredir geri püskürtmeye devam ediyor. Bu süre zarfında İsrail büyük insani ve maddi kayba uğradı" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun silahsız sivilleri öldürmesinin, altyapı, cami, kilise ve hastaneleri yerle bir etmesinin bir başarı olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Shanaa, "Bu, Filistin halkına ve direnişe baskı yapma yönündeki başarısız girişimden başka bir şey değildir" diye konuştu.
Gazze'deki İsrailli esirleri nasıl bir akıbetin beklediğini bilmediğini de kaydeden Shanaa, "Bazıları kendilerini kaçıranlarla iletişimi kaybettikten sonra ölmüş olabilir" diye ekledi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 5 bin 980 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dün geceden bu yana yoğun bir şekilde baskınlar ve gözaltılar gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen baskınların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı aktarıldı.
Son gözaltılarla birlikte İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 5 bin 980 olduğu, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının da 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e çıktığı kaydedildi.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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