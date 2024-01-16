Hamas ile İsrail arasında Katar’ın arabuluculuğunda Gazze’ye insani yardım girişi anlaşması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
13:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hareket bozukluklarına beyin pili yöntemi: Prof. Dr. Fatih Bayraklı tek tek anlattı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD çok rahatlıkla Husilere yapılan hava harekatını bir NATO operasyonuna çevirebilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
17:38
1 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
18:20
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
20:11
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
20:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/hamas-ile-israil-arasinda-katarin-arabuluculugunda-gazzeye-insani-yardim-girisi-anlasmasi-1079724535.html
Hamas ile İsrail arasında Katar’ın arabuluculuğunda Gazze’ye insani yardım girişi anlaşması
Hamas ile İsrail arasında Katar’ın arabuluculuğunda Gazze’ye insani yardım girişi anlaşması
Katar, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T23:14+0300
2024-01-16T23:14+0300
israil- filistin çatışması
hamas
hamas
hamas
hamas
hamas hareketi
gazze şeridi
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078864926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af384b50809003dd6f31150c404a55e8.jpg
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti.Ensari, bu anlaşmanın, Katar ile Fransa’nın arabuluculuğunda başarıya ulaştığını aktardı.İlaç ve yardımların, Gazze Şeridi'ne nakledilmek üzere yarın, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait iki uçakla Mısır’ın El-Ariş kentine gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurguladı.Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurmuştu.İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/abd-ve-katar-abdnin-bu-ulkedeki-askeri-varliginin-10-yil-daha-uzatilmasinda-anlasti-1079281937.html
hamas
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078864926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8916ca60f4b999dbba863c3ee045bbe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, gazze şeridi, gazze
hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, gazze şeridi, gazze

Hamas ile İsrail arasında Katar’ın arabuluculuğunda Gazze’ye insani yardım girişi anlaşması

23:14 16.01.2024
© AA / Ahmed ZaqoutGazze Şeridi İsrail saldırı
Gazze Şeridi İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA / Ahmed Zaqout
Abone ol
Katar, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti.
Ensari, bu anlaşmanın, Katar ile Fransa’nın arabuluculuğunda başarıya ulaştığını aktardı.
İlaç ve yardımların, Gazze Şeridi'ne nakledilmek üzere yarın, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait iki uçakla Mısır’ın El-Ariş kentine gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.
Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
ABD askeri üssü Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
DÜNYA
‘ABD ve Katar, ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının 10 yıl daha uzatılmasında anlaştı’
3 Ocak, 11:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала