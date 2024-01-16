https://sputniknews.com.tr/20240116/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-ilk-uzay-yolcusu-ile-gorustu--1079721707.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T20:12+0300
2024-01-16T20:12+0300
2024-01-16T20:24+0300
alper gezeravcı
türkiye
recep tayyip erdoğan
uzay
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Karantinada bulunan Gezeravcı, 17’i Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.
https://sputniknews.com.tr/20231231/turkiyenin-ilk-uzay-yolcusu-alper-gezeravci-uzay-araci-egitimini-tamamladi-1079206381.html
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alper gezeravcı, recep tayyip erdoğan, uzay
alper gezeravcı, recep tayyip erdoğan, uzay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ile görüştü
20:12 16.01.2024 (güncellendi: 20:24 16.01.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.
Karantinada bulunan Gezeravcı, 17’i Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.