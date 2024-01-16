CHP lideri Özel: Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum
14:23 16.01.2024 (güncellendi: 14:36 16.01.2024)
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit haberinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı telefon görüşmesine değindi ve ''Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum.'' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:
''Maalesef cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü. Yine aynı rakımda aynı üs bölgesinden bu kez 9 askerimizin şehitlik haberini aldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Son 1 ayda 25 askerimizden 23'ü Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hayatını kaybetti. Her şehit haberinden sonra aynı ezberi tekrarlayanlar yine aynı ezberi tekrar etmeye bizi de peşlerine takılmaya onlardan hesap sormamaya davet ettiler. Biz eğer bir ülkede kötü giden bir şey varsa İçişleri'nde aksaklık vardır eleştirirsiniz ama birileri bir kararı verir tartışmayın der sonra oradan sürekli şehit haberleri gelir tartışmayın evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak derler ama evlatlarımızın kanı üzerine başka evlatlarımızın kanı akar siz konuşmayın derler biz konuşacağız ki evlatlarımızın kanı akmayacak biz bunun için konuşuyoruz buna itiraz ediyoruz.
'Sorularımıza yanıt vereceksiniz dedik'
Geçen sefer beylerin ezberini bozduk dedik ki eğer siz burada neden sürekli geçişi üs bölgesini koruyamayacaksak orası boşaltılıp zamanı gelince oraya gidilmesi gibi askeri taktik varken bu kararları kim aldı niye inat ediyor bunu burada cevaplayacaksınız dedik. Sorularımıza yanıt vereceksiniz dedik. Bir eksik varsa giderecesiniz ki bir sonraki sefer aynı acı haberleri almayalım dedik. Biz bilgi vermeyiz dediler bizim yanımızda imza atacaksınız. Kendi bildirgemizi yayımladık. Onlar için arkalarına dizilmenizin kıymeti var. Bugün o iki bakan gelmedikleri Meclis'e bugün geliyorlar, bekliyoruz ki sorularımızı yanıtlayacaklar. Meclis Başkanı bir bildiri yayımlamış bu kez CHP Saadet, Gelecek, Demokrat Parti imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK'dan imzalamıştı bugün Meclis'e sunuyoruz.
Bildirge çağrısı
İYİ Parti'nin de kendi bildirgesini imzalamasını bekliyoruz aksi durum bizi çok üzüyor. İçimizdeki bazı arkadaşlar keşke imza atsaydık dediler kardeşim sen durduğun yerde dur gör bak nasıl zaman seni yine haklı çıkaracak.
'Tayyip Bey'in peşine takılmayacağız'
Tayyip Bey'in peşine takılmayacağız birlikte olacağız haklı çıkacağız sonunda biz başaracağız. Bir terör saldırısı olmuş kime telefon açmış açmamış onun tartışması sürüyor. Bazı telefonların gelmesi gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek tahayyülünde yer almamak CHP için onurdur.
'Mazotu 40 lira yaptılar'
18,5 liralık mazotu 40 lira yaptılar 28 Mayıs'tan bugüne kadar. Memurun zammı yüzde 49,25 emeklinin zammı 37,57. ENAK'a göre olsa zamlar en az yüzde 80 olacaktı. Bugün 15 bin lira maaş alanın cebinden 5 bin 500 lira çalıyorlar. Bugün 30 bin lira alanın 10 bin lirasını cebinden çalıyorlar. Esas cebinden çalınan Türkiye'deki en düşük emekli maaşı bugün itibariyle 7 bin 500 lira. Bunu kınıyoruz. Buradan sesleniyorum grup başkanvekillerime hatırlatıyorum CHP'nin önerisi en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olmasıdır. Önergemizi getirin oylatın.''