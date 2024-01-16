CHP lideri Özel: Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum

Geçen sefer beylerin ezberini bozduk dedik ki eğer siz burada neden sürekli geçişi üs bölgesini koruyamayacaksak orası boşaltılıp zamanı gelince oraya gidilmesi gibi askeri taktik varken bu kararları kim aldı niye inat ediyor bunu burada cevaplayacaksınız dedik. Sorularımıza yanıt vereceksiniz dedik. Bir eksik varsa giderecesiniz ki bir sonraki sefer aynı acı haberleri almayalım dedik. Biz bilgi vermeyiz dediler bizim yanımızda imza atacaksınız. Kendi bildirgemizi yayımladık. Onlar için arkalarına dizilmenizin kıymeti var. Bugün o iki bakan gelmedikleri Meclis'e bugün geliyorlar, bekliyoruz ki sorularımızı yanıtlayacaklar. Meclis Başkanı bir bildiri yayımlamış bu kez CHP Saadet, Gelecek, Demokrat Parti imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK'dan imzalamıştı bugün Meclis'e sunuyoruz.