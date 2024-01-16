https://sputniknews.com.tr/20240116/bitcoin-icin-dikkat-cekici-tahmin-170-bin-dolar-asilabilir-1079697434.html

Bitcoin için dikkat çekici tahmin: '170 bin dolar aşılabilir'

Bitcoin için dikkat çekici tahmin: '170 bin dolar aşılabilir'

Varlık yönetim şirketi SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl 170 bin doları aşabileceğini söyledi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T12:27+0300

2024-01-16T12:27+0300

2024-01-16T12:27+0300

ekonomi

bitcoin

bitcoin madenciliği

kripto

anthony scaramucci

abd

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SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, Pazartesi günü yaptığı bir röportajda, Bitcoin fiyatının yeni listelenen Borsa fonlarına olan talep ve Nisan ayındaki yarılanma (halving) nedeniyle gelecek yıl 170 bin doları aşabileceğini söyledi.Scaramucci, Davos’ta yaptığı açıklamada, "Bitcoin yarıya indirildiğinde (kabaca şu anda olduğu gibi) 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025'in ortası ile sonu arasında 170 bin dolar olacak" dedi.Yarılanma, yeni Bitcoin'in dolaşıma çıkma oranını azaltan teknik bir gelişme.Scaramucci, Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Nisan ayındaki yarılanma gününde fiyat nerede olursa olsun, bunu dörtle çarpın ve önümüzdeki 18 ay içinde bu fiyata ulaşacak" dedi.Bitcoin'in fiyatı, spot bitcoin ETF'lerinin ABD borsalarında işlem yapma onayı almasıyla geçen hafta 49 bin doların üzerine çıktı, ancak o zamandan beri 42 bin dolar civarına geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20240111/sec-spot-bitcoin-etflere-onay-verdi-onlari-yakindan-izleyecegiz-1079524825.html

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