https://sputniknews.com.tr/20240116/bakan-yerlikaya-duyurdu-kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucu-karteli-istanbulda-yakalandi-1079683734.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı
Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T08:13+0300
2024-01-16T08:13+0300
2024-01-16T08:35+0300
türkiye
ali yerlikaya
kırmızı bülten
operasyon
yakalama
interpol
interpol
almanya
istanbul
türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/mersinde-feci-kaza-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079681862.html
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ali yerlikaya, kırmızı bülten, operasyon, yakalama, interpol, interpol, almanya, istanbul, türkiye
ali yerlikaya, kırmızı bülten, operasyon, yakalama, interpol, interpol, almanya, istanbul, türkiye
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı
08:13 16.01.2024 (güncellendi: 08:35 16.01.2024)
Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan 'KARTEL-4' operasyonuyla yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.