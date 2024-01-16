Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı

🟥 Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı❗️



Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi… pic.twitter.com/sWU4v5Urji