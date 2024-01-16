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Bahçeli: ABD, sözde müttefik bir ülkedir
Bahçeli: ABD, sözde müttefik bir ülkedir
MHP lideri Bahçeli, "ABD, sözde müttefik bir ülkedir ama Türkiye'ye karşı tezgahlamadığı saldırı kalmamıştır" dedi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisini grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, tbmm, mhp, ekrem imamoğlu, chp, istanbul, zülfü livaneli, türkiye
devlet bahçeli, tbmm, mhp, ekrem imamoğlu, chp, istanbul, zülfü livaneli, türkiye

Bahçeli: ABD, sözde müttefik bir ülkedir

10:51 16.01.2024 (güncellendi: 11:27 16.01.2024)
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© İHA
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MHP lideri Bahçeli, "ABD, sözde müttefik bir ülkedir ama Türkiye'ye karşı tezgahlamadığı saldırı kalmamıştır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisini grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kendi içinde kavgalı bir partinin yerel yönetimden atılması bu aşamada bir demokrasi namusudur.
Zülfü Livaneli, 31 mart seçimlerinde ya gericiler ya da hareket ordusu kazanacak dedi. Türkiye'de gerici ordu değil kahraman TSK vardır ve düşman çatlatmaktadır. Millete gerici demek küfürdür, su katılmamış bir soysuzluktur.
Boş zamanında belediyeye uğrayan şahsı İstanbullu kardeşlerim yollayacak.
31 Mart 2024 tarihinde Türk siyasi tarihindeki kilit mahiyetindeki seçimlerinin yapılacak olması bizim dikkat, dirayet, tedbir, temkin ve heyecanımızı yoğunlaştırmamızı gerekmektedir. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacak.
İsrail masum bir halkın kanını dökerken ABD'de sinagogun altında, insan ticareti ve pedofiliye dair bulgular elde edilmiştir.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması insanlık onurunun hiçe sayılmasıdır.
İsrail ve ABD günü geldiğinde akıttıkları kanın hesabını verecekler.
Bilhassa Amerikalılar, ABD'ye sahip çıkmalıdır.
ABD, sözde müttefik bir ülkedir ama Türkiye'ye karşı tezgahlamadığı saldırı kalmamıştır.
Ekonomik krizlerin altına bakınız, karşınıza çıkacak husumet yüz bellidir. Terör saldırıların komşu ülkelerdeki kaosun arkasında aynı mihrak çıkacaktır. PKK'nın, FETÖ'nün, devşirilmiş siyasetçilerin sahipleri açık açık söylüyorum Brüksel Washington hattındadır.
Artık yetti diyoruz.
Gözümüzün içine baka baka sırtımıza hançer yemeye sabrımız kalmadı.
Türkiye'de birlik hissiyatı perçinlenince, ya bir terör saldırısı ya da yaptırım tehdidi sükun etmekte. İsrail'in Gazze soykırıma karşı insanlığın yanında duran Türkiye'ye karşı cevap terör kanalından gelmektedir. Terör kartı devreye sokuldu. 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarına eş zamanlı Türkiye'ye yönelik terör kartı devreye sokuldu.
Derinliği 60 kilometreye inen, buradan Hatay'a uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı, bu hatta sinek bile sokulmamalıdır.
"AYM kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz" diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır? Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin biz aziz vatanın derdindeyiz. Mahkum Can Atalay ile ilgili kararın da Meclis'te derhal okutulmasını istiyoruz.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
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Adalet Bakanı Tunç'tan, şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin açıklama
13 Ocak, 15:52
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