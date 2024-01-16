https://sputniknews.com.tr/20240116/ayasofyanin-muzeye-cevrildigi-iddiasina-dezenformasyonla-mucadele-merkezi-yanit-verdi-1079680586.html
Ayasofya'nın müzeye çevrildiği iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanıt verdi
Ayasofya'nın müzeye çevrildiği iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanıt verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya'nın yeniden müzeye çevrildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T01:23+0300
2024-01-16T01:23+0300
2024-01-16T01:23+0300
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
ayasofya camii
ayasofya
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelenlerle kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiği, düzenlemenin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi."Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir. Camiyi ibadet amacıyla ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden ücret alınacaktır" ifadelerine yer verilen açıklamada, turist olarak giriş yapanların gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemler alındığı vurgulandı.Açıklamada, QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistemle ziyaretçilerin cep telefonlarınınki veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabileceği de kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/ayasofyada-yeni-donem-basladi-turistik-ziyaret-25-euro-1079661646.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, ayasofya camii, ayasofya
dezenformasyonla mücadele merkezi, ayasofya camii, ayasofya
Ayasofya'nın müzeye çevrildiği iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanıt verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya'nın yeniden müzeye çevrildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelenlerle kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiği, düzenlemenin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.
"Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir. Camiyi ibadet amacıyla ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden ücret alınacaktır" ifadelerine yer verilen açıklamada, turist olarak giriş yapanların gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemler alındığı vurgulandı.
Açıklamada, QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistemle ziyaretçilerin cep telefonlarınınki veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabileceği de kaydedildi.