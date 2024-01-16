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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/almanlarin-cogu-gazzeye-yonelik-saldirilarini-hakli-bulmuyor-1079713714.html
Almanların çoğu Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor
Almanların çoğu Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor
Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını ortaya koydu. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T19:20+0300
2024-01-16T19:20+0300
israil- filistin çatışması
almanya
olaf scholz
israil
gazze
filistin
anket
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Alman kamu yayıncısı ZDF'nin 'Politbaromater' anketine katılanların yüzde 61'i, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti. Saldırıları haklı bulanların oranı yüzde 25'te kalırken, katılımcıların yüzde 14'ü 'Bilmiyorum' cevabını verdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un işini 'iyi' yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 28'e gerilerken, Başbakan'ın işini 'kötü' yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 67'ye yükseldi.Halkın 3'te 2'sinden fazlası Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan 'trafik lambası' koalisyonunun çalışmalarından memnun değil.Ankete katılanların yüzde 69’u, hükümetin çalışmalarını 'kötü' bulduğunu ifade ederken, sadece yüzde 27'si 'İyi buluyorum' cevabını verdi.Hükümetin 2025’e kadar çalışmalarını sürdürebileceğine inananların oranı yüzde 54 olurken, katılımcıların yüzde 40’ı hükümetin yasama dönemini tamamlamayacağına inanıyor.Sağcı AfD Partisi oy oranını korurken SPD'nin oyları düşüyorAnkete göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, bir önceki aya göre, 1 puan kaybederek yüzde 31 ile birinci parti konumunda olurken; aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi oy oranını koruyarak yüzde 22 ile ikinci sırada yer aldı.Yüzde 14 ile Yeşiller üçüncü sırada bulunurken, Başbakan Scholz’un üyesi olduğu SPD, bir önceki aya göre, 1 puan kaybederek yüzde 13’e geriledi. Bu, SPD için bu ankette ölçülen en düşük oran oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-24-bin-285e-yukseldi-1079698268.html
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almanya, olaf scholz, israil, gazze, filistin, anket
almanya, olaf scholz, israil, gazze, filistin, anket

Almanların çoğu Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor

19:20 16.01.2024
© İHA / Filip Singer Olaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© İHA / Filip Singer
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Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını ortaya koydu.
Alman kamu yayıncısı ZDF'nin 'Politbaromater' anketine katılanların yüzde 61'i, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti. Saldırıları haklı bulanların oranı yüzde 25'te kalırken, katılımcıların yüzde 14'ü 'Bilmiyorum' cevabını verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un işini 'iyi' yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 28'e gerilerken, Başbakan'ın işini 'kötü' yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 67'ye yükseldi.
Halkın 3'te 2'sinden fazlası Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan 'trafik lambası' koalisyonunun çalışmalarından memnun değil.
Ankete katılanların yüzde 69’u, hükümetin çalışmalarını 'kötü' bulduğunu ifade ederken, sadece yüzde 27'si 'İyi buluyorum' cevabını verdi.
Hükümetin 2025’e kadar çalışmalarını sürdürebileceğine inananların oranı yüzde 54 olurken, katılımcıların yüzde 40’ı hükümetin yasama dönemini tamamlamayacağına inanıyor.

Sağcı AfD Partisi oy oranını korurken SPD'nin oyları düşüyor

Ankete göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, bir önceki aya göre, 1 puan kaybederek yüzde 31 ile birinci parti konumunda olurken; aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi oy oranını koruyarak yüzde 22 ile ikinci sırada yer aldı.
Yüzde 14 ile Yeşiller üçüncü sırada bulunurken, Başbakan Scholz’un üyesi olduğu SPD, bir önceki aya göre, 1 puan kaybederek yüzde 13’e geriledi. Bu, SPD için bu ankette ölçülen en düşük oran oldu.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi
12:40
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