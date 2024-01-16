https://sputniknews.com.tr/20240116/2019-secimlerinde-neler-yasandi---1079700131.html

2019 seçimlerinde neler yaşandı?

2019 seçimlerinde neler yaşandı?

2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen seçimler bir kez daha hatırlandı. İlklere sahne olan yerel seçimlerde... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T15:58+0300

2024-01-16T15:58+0300

2024-01-16T15:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

seçim sonuçları

yerel seçim

seçim

31 mart 2019 yerel seçimleri

31 mart mahalli idareler seçimleri

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

ak parti

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31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimler Türkiye'de son yılların en çekişmeli seçimlerinden birisi oldu. 2023 yılında düzenlenen yerel seçimler öncesinde akıllara geldi.2019’da yerel seçimlerde yasal olarak ittifak gerçekleşmediysede, ittifak partileri seçimlerde ilk defa işbirliğine gitti.İttifaklara oluşturan partiler bazı illerde kendi aday çıkarmazken, ittifak içerindeki diğer partinin adayını destekledi.Cumhur ittifakın ortak aday çıkardığı iller AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 30'u büyükşehirde olmak üzere toplam 51 ilde yerel seçimlerde işbirliği yaptı.Adana, Mersin, Manisa Büyükşehir Belediye başkanlıkları için MHP'nin aday çıkarması kararlaştırılırken, diğer 27 büyükşehirde AK Parti aday gösterdi.Millet ittifakının ortak adayları CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, 23'ü büyükşehir olmak üzere toplamda 51 ilde işbirliğine gitti. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplam 23 büyükşehirden 13’ü CHP’ye, 10’u İYİ Parti’ye bırakıldı. Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ’da da CHP aday çıkarırken, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da İYİ Parti aday gösterdi.HDP İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmadıİstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayacağını açıklayan HDP Adana, Mersin, Bursa ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu Ege, Marmara ve Akdeniz'deki pek çok yerde daha aday çıkarmadı.31 Mart 2019 seçim sonuçları2019’da seçim sonuçlarına göre AK Parti, Türkiye genelinde oyların yüzde 44,3'nü alarak en çok oy alan parti oldu. CHP yüzde 30,1, İYİ Parti yüzde 7,4, MHP yüzde 7,3, HDP 4,2 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 15 büyükşehir ve 24 il belediyesi kazandı. CHP ise 11 büyükşehir, 10 il belediyesi kazandı. HDP ise 3 büyükşehir, 5 ilde belediye kazandı. MHP 1 büyükşehir 10 ilde belediye kazandı. TKP ise Tunceli Belediyesi’ni kazanırken, İYİ Parti hiçbir büyükşehir ve il belediyesi kazanamadı.Kim nerede en çok oyu aldı?2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı en çok Rize’de oy aldı. Cumhur İttifakı Rize adayı AK Parti'li Rahmi Metin yüzde 72,7 ile Türkiye genelinde en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu. CHP ise en çok oyunu yüzde 60, 64’lük oran ile Çanakkale’de aldı.Seçimler nerede iptal edildi?YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında, Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimleri iptal etti. Bu yerlerde 23 Haziran’da yeniden seçim yapıldı.

rize

çanakkale

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2019 seçimleri, 2019 seçim sonuçları, 31 mart 2019, 31 mart seçimleri