2019 seçimlerinde neler yaşandı?

Türkiye
Bakan Güler'den Pençe operasyonları değerlendirmesi: 'Orada olmasaydık bedel ödeyecektik'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
13:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hareket bozukluklarına beyin pili yöntemi: Prof. Dr. Fatih Bayraklı tek tek anlattı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD çok rahatlıkla Husilere yapılan hava harekatını bir NATO operasyonuna çevirebilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
17:38
1 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
18:20
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
20:11
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
20:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240116/2019-secimlerinde-neler-yasandi---1079700131.html
2019 seçimlerinde neler yaşandı?
2019 seçimlerinde neler yaşandı?
2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen seçimler bir kez daha hatırlandı. İlklere sahne olan yerel seçimlerde... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T15:58+0300
2024-01-16T15:59+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
seçim sonuçları
yerel seçim
seçim
31 mart 2019 yerel seçimleri
31 mart mahalli idareler seçimleri
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071699048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a2ef986411669b9e6829d998f05ad1c.jpg
31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimler Türkiye'de son yılların en çekişmeli seçimlerinden birisi oldu. 2023 yılında düzenlenen yerel seçimler öncesinde akıllara geldi.2019’da yerel seçimlerde yasal olarak ittifak gerçekleşmediysede, ittifak partileri seçimlerde ilk defa işbirliğine gitti.İttifaklara oluşturan partiler bazı illerde kendi aday çıkarmazken, ittifak içerindeki diğer partinin adayını destekledi.Cumhur ittifakın ortak aday çıkardığı iller AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 30'u büyükşehirde olmak üzere toplam 51 ilde yerel seçimlerde işbirliği yaptı.Adana, Mersin, Manisa Büyükşehir Belediye başkanlıkları için MHP'nin aday çıkarması kararlaştırılırken, diğer 27 büyükşehirde AK Parti aday gösterdi.Millet ittifakının ortak adayları CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, 23'ü büyükşehir olmak üzere toplamda 51 ilde işbirliğine gitti. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplam 23 büyükşehirden 13’ü CHP’ye, 10’u İYİ Parti’ye bırakıldı. Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ’da da CHP aday çıkarırken, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da İYİ Parti aday gösterdi.HDP İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmadıİstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayacağını açıklayan HDP Adana, Mersin, Bursa ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu Ege, Marmara ve Akdeniz'deki pek çok yerde daha aday çıkarmadı.31 Mart 2019 seçim sonuçları2019’da seçim sonuçlarına göre AK Parti, Türkiye genelinde oyların yüzde 44,3'nü alarak en çok oy alan parti oldu. CHP yüzde 30,1, İYİ Parti yüzde 7,4, MHP yüzde 7,3, HDP 4,2 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 15 büyükşehir ve 24 il belediyesi kazandı. CHP ise 11 büyükşehir, 10 il belediyesi kazandı. HDP ise 3 büyükşehir, 5 ilde belediye kazandı. MHP 1 büyükşehir 10 ilde belediye kazandı. TKP ise Tunceli Belediyesi’ni kazanırken, İYİ Parti hiçbir büyükşehir ve il belediyesi kazanamadı.Kim nerede en çok oyu aldı?2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı en çok Rize’de oy aldı. Cumhur İttifakı Rize adayı AK Parti'li Rahmi Metin yüzde 72,7 ile Türkiye genelinde en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu. CHP ise en çok oyunu yüzde 60, 64’lük oran ile Çanakkale’de aldı.Seçimler nerede iptal edildi?YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında, Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimleri iptal etti. Bu yerlerde 23 Haziran’da yeniden seçim yapıldı.
rize
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071699048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e42c67e34da3586d5e86a7156fdb929.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2019 seçimleri, 2019 seçim sonuçları, 31 mart 2019, 31 mart seçimleri
2019 seçimleri, 2019 seçim sonuçları, 31 mart 2019, 31 mart seçimleri

2019 seçimlerinde neler yaşandı?

15:58 16.01.2024 (güncellendi: 15:59 16.01.2024)
© AASeçim
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
- Sputnik Türkiye
Kerimcan Malaz
Tüm yazılar
2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen seçimler bir kez daha hatırlandı. İlklere sahne olan yerel seçimlerde bazı belediyeler uzun süre sonra el değiştirdi. AK Parti Rize’den en çok oyu alırken CHP en çok oyu Çanakkale’de aldı. İstanbul’da seçimler ise yenilendi.
31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimler Türkiye'de son yılların en çekişmeli seçimlerinden birisi oldu. 2023 yılında düzenlenen yerel seçimler öncesinde akıllara geldi.

2019’da yerel seçimlerde yasal olarak ittifak gerçekleşmediysede, ittifak partileri seçimlerde ilk defa işbirliğine gitti.

İttifaklara oluşturan partiler bazı illerde kendi aday çıkarmazken, ittifak içerindeki diğer partinin adayını destekledi.

Cumhur ittifakın ortak aday çıkardığı iller

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 30'u büyükşehirde olmak üzere toplam 51 ilde yerel seçimlerde işbirliği yaptı.

Adana, Mersin, Manisa Büyükşehir Belediye başkanlıkları için MHP'nin aday çıkarması kararlaştırılırken, diğer 27 büyükşehirde AK Parti aday gösterdi.

Millet ittifakının ortak adayları

CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, 23'ü büyükşehir olmak üzere toplamda 51 ilde işbirliğine gitti. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplam 23 büyükşehirden 13’ü CHP’ye, 10’u İYİ Parti’ye bırakıldı. Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ’da da CHP aday çıkarırken, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da İYİ Parti aday gösterdi.

HDP İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmadı

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayacağını açıklayan HDP Adana, Mersin, Bursa ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu Ege, Marmara ve Akdeniz'deki pek çok yerde daha aday çıkarmadı.

31 Mart 2019 seçim sonuçları

2019’da seçim sonuçlarına göre AK Parti, Türkiye genelinde oyların yüzde 44,3'nü alarak en çok oy alan parti oldu. CHP yüzde 30,1, İYİ Parti yüzde 7,4, MHP yüzde 7,3, HDP 4,2 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 15 büyükşehir ve 24 il belediyesi kazandı. CHP ise 11 büyükşehir, 10 il belediyesi kazandı. HDP ise 3 büyükşehir, 5 ilde belediye kazandı. MHP 1 büyükşehir 10 ilde belediye kazandı. TKP ise Tunceli Belediyesi’ni kazanırken, İYİ Parti hiçbir büyükşehir ve il belediyesi kazanamadı.
© Sputnik / Kerimcan Malaz2019 yerel seçimleri
2019 yerel seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz

Kim nerede en çok oyu aldı?

2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı en çok Rize’de oy aldı. Cumhur İttifakı Rize adayı AK Parti'li Rahmi Metin yüzde 72,7 ile Türkiye genelinde en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu. CHP ise en çok oyunu yüzde 60, 64’lük oran ile Çanakkale’de aldı.

Seçimler nerede iptal edildi?

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında, Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimleri iptal etti. Bu yerlerde 23 Haziran’da yeniden seçim yapıldı.
© Sputnik / Kerimcan Malaz2019 yerel seçimleri en yüksek oy alanlar
2019 yerel seçimleri en yüksek oy alanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала