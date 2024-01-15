https://sputniknews.com.tr/20240115/taylor-swift-etkisi-italyadan-vize-reddi-alan-kadin-unlu-sarkici-sayesinde-ulkeye-girdi-1079666411.html
Taylor Swift etkisi: İtalya'dan vize reddi alan kadın, ünlü şarkıcı sayesinde ülkeye girdi
Taylor Swift etkisi: İtalya'dan vize reddi alan kadın, ünlü şarkıcı sayesinde ülkeye girdi
İtalya'ya gitmek için yaptığı Schengen vizesi başvurusu reddedilen Filipinli kadının vize başvurusu, Taylor Swift konserine katılacağını kanıtladıktan sonra... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T15:55+0300
2024-01-15T15:55+0300
2024-01-15T15:55+0300
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Ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 'Swift ekonomisi' teriminden sonra bürokraside de bir yeni bir değişikliğe sebep oldu. İtalya ziyareti için vize talebinde bulunan Filipinli kadın, 'Schengen bölgesinden ayrılmayacağı ve İtalya'da kalacağı' endişesiyle ilk denemede vize reddi aldı. Daha sonra yaptığı başvuruda Taylor Swift konseri için gideceğini söyleyen kadının vize başvurusu onaylandı.Sosyal medya gönderisinde yaşadıklarını anlatan Taylor Swift hayranı kadın, "İlk denememde geri dönmeyeceğim endişesi yüzünden reddedildiğim Schengen vizesine yeniden başvuru yaptım. Yeni başvuruda, Singapur'da yapılacak olan Taylor Swift konserine bilet aldığımı ve bu yüzden İtalya'da kalmayacağımı söyledim ve biletleri e- postaladım" dedi.'KISA SÜREDE ONAY ALDIM'Filipinli kadın başvurduğu yeni vizenin 3 iş günü içinde işleme alındığını belirten bir e-posta aldığını söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220204/taylor-swift-new-york-universitesinde-bir-derse-konu-oldu-1053469658.html
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taylor swift, vize, italya, abd, filipin
taylor swift, vize, italya, abd, filipin
Taylor Swift etkisi: İtalya'dan vize reddi alan kadın, ünlü şarkıcı sayesinde ülkeye girdi
İtalya'ya gitmek için yaptığı Schengen vizesi başvurusu reddedilen Filipinli kadının vize başvurusu, Taylor Swift konserine katılacağını kanıtladıktan sonra onaylandı.
Ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 'Swift ekonomisi' teriminden sonra bürokraside de bir yeni bir değişikliğe sebep oldu. İtalya ziyareti için vize talebinde bulunan Filipinli kadın, 'Schengen bölgesinden ayrılmayacağı ve İtalya'da kalacağı' endişesiyle ilk denemede vize reddi aldı.
Daha sonra yaptığı başvuruda Taylor Swift konseri için gideceğini söyleyen kadının vize başvurusu onaylandı.
Sosyal medya gönderisinde yaşadıklarını anlatan Taylor Swift hayranı kadın, "İlk denememde geri dönmeyeceğim endişesi yüzünden reddedildiğim Schengen vizesine yeniden başvuru yaptım. Yeni başvuruda, Singapur'da yapılacak olan Taylor Swift konserine bilet aldığımı ve bu yüzden İtalya'da kalmayacağımı söyledim ve biletleri e- postaladım" dedi.
'KISA SÜREDE ONAY ALDIM'
Filipinli kadın başvurduğu yeni vizenin 3 iş günü içinde işleme alındığını belirten bir e-posta aldığını söyledi:
"21 Aralık'ta başvurduğum vize için 4 Ocak'ta, bir belge imzalamam gerektiği için elçiliği ziyaret etmem istendi, red mektubu olduğunu düşünerek gittim ancak vizenin süresi dolduktan 10 gün sonra büyükelçiliğe rapor vermemi isteyen bir belge vardı"