https://sputniknews.com.tr/20240115/taylor-swift-etkisi-italyadan-vize-reddi-alan-kadin-unlu-sarkici-sayesinde-ulkeye-girdi-1079666411.html

Taylor Swift etkisi: İtalya'dan vize reddi alan kadın, ünlü şarkıcı sayesinde ülkeye girdi

Taylor Swift etkisi: İtalya'dan vize reddi alan kadın, ünlü şarkıcı sayesinde ülkeye girdi

İtalya'ya gitmek için yaptığı Schengen vizesi başvurusu reddedilen Filipinli kadının vize başvurusu, Taylor Swift konserine katılacağını kanıtladıktan sonra... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T15:55+0300

2024-01-15T15:55+0300

2024-01-15T15:55+0300

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taylor swift

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italya

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Ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 'Swift ekonomisi' teriminden sonra bürokraside de bir yeni bir değişikliğe sebep oldu. İtalya ziyareti için vize talebinde bulunan Filipinli kadın, 'Schengen bölgesinden ayrılmayacağı ve İtalya'da kalacağı' endişesiyle ilk denemede vize reddi aldı. Daha sonra yaptığı başvuruda Taylor Swift konseri için gideceğini söyleyen kadının vize başvurusu onaylandı.Sosyal medya gönderisinde yaşadıklarını anlatan Taylor Swift hayranı kadın, "İlk denememde geri dönmeyeceğim endişesi yüzünden reddedildiğim Schengen vizesine yeniden başvuru yaptım. Yeni başvuruda, Singapur'da yapılacak olan Taylor Swift konserine bilet aldığımı ve bu yüzden İtalya'da kalmayacağımı söyledim ve biletleri e- postaladım" dedi.'KISA SÜREDE ONAY ALDIM'Filipinli kadın başvurduğu yeni vizenin 3 iş günü içinde işleme alındığını belirten bir e-posta aldığını söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220204/taylor-swift-new-york-universitesinde-bir-derse-konu-oldu-1053469658.html

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taylor swift, vize, italya, abd, filipin