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Süper Lig'te görülmemiş müdahale: 'Resmen uçtu'

Süper Lig'te görülmemiş müdahale: 'Resmen uçtu'

Antalyaspor Trabzonspor maçında sahalarda ender rastlanacak bir pozisyon yaşandı. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Filip Benkovic'ten inanılmaz bir müdahale... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

saha

antalyaspor

gol

trabzonspor

benkovic

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Trabzonspor'da Benkovic'ten hayati olarak adlandırılacak bir müdahale geldi. Antalyaspor'un şutunu bir kaleci gibi önleyen Benkovic'in hareketi paylaşım rekorları kırdı.Güray Vural'ın sert şutu kaleciyi bile geçip tam ağlarla buluşacakken Benkovic havada inanılmaz bir müdahale yaparak pozisyonun gol olmasını engelledi.

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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), saha, antalyaspor, gol, trabzonspor, benkovic