https://sputniknews.com.tr/20240115/super-ligte-gorulmemis-mudahale-resmen-uctu-1079647905.html
Süper Lig'te görülmemiş müdahale: 'Resmen uçtu'
Süper Lig'te görülmemiş müdahale: 'Resmen uçtu'
Antalyaspor Trabzonspor maçında sahalarda ender rastlanacak bir pozisyon yaşandı. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Filip Benkovic'ten inanılmaz bir müdahale... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T07:50+0300
2024-01-15T07:50+0300
2024-01-15T07:50+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
saha
antalyaspor
gol
trabzonspor
benkovic
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Trabzonspor'da Benkovic'ten hayati olarak adlandırılacak bir müdahale geldi. Antalyaspor'un şutunu bir kaleci gibi önleyen Benkovic'in hareketi paylaşım rekorları kırdı.Güray Vural'ın sert şutu kaleciyi bile geçip tam ağlarla buluşacakken Benkovic havada inanılmaz bir müdahale yaparak pozisyonun gol olmasını engelledi.
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), saha, antalyaspor, gol, trabzonspor, benkovic
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), saha, antalyaspor, gol, trabzonspor, benkovic
Süper Lig'te görülmemiş müdahale: 'Resmen uçtu'
Antalyaspor Trabzonspor maçında sahalarda ender rastlanacak bir pozisyon yaşandı. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Filip Benkovic'ten inanılmaz bir müdahale geldi. Benkovic'in, Güray Vural'ın şutunda gole izin vermediği an sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor'da Benkovic'ten hayati olarak adlandırılacak bir müdahale geldi. Antalyaspor'un şutunu bir kaleci gibi önleyen Benkovic'in hareketi paylaşım rekorları kırdı.
Güray Vural'ın sert şutu kaleciyi bile geçip tam ağlarla buluşacakken Benkovic havada inanılmaz bir müdahale yaparak pozisyonun gol olmasını engelledi.