https://sputniknews.com.tr/20240115/milyonlarca-calisan-ve-isvereni-ilgilendiriyor-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1079665801.html
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T15:14+0300
2024-01-15T15:14+0300
2024-01-15T15:34+0300
ekonomi
memur
işçi
zam
asgari ücret
kısa çalışma ödeneği
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Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin torba teklifle ilgili basın toplantısında konuştu. Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240104/bakan-simsekten-enflasyonda-dusus-mesaji-1079318180.html
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memur, işçi, zam, asgari ücret, kısa çalışma ödeneği
memur, işçi, zam, asgari ücret, kısa çalışma ödeneği
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
15:14 15.01.2024 (güncellendi: 15:34 15.01.2024)
Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin torba teklifle ilgili basın toplantısında konuştu.
Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yapıyorlar. Oransal artışlar, bütçe imkanları bunları bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Hepsi masada değerlendiriliyordu ortaya çıkan net durum olmadığı için buradan herhangi bir şeyi söyleme imkanım yok.