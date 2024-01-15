https://sputniknews.com.tr/20240115/kassam-tugaylari-agir-saldirilar-nedeniyle-son-haftalarda-bircok-israilli-esirden-haber-alinamiyor-1079652456.html

Kassam Tugayları: Ağır saldırılar nedeniyle son haftalarda birçok İsrailli esirden haber alınamıyor

Kassam Tugayları: Ağır saldırılar nedeniyle son haftalarda birçok İsrailli esirden haber alınamıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son haftalarda Gazze'deki çok sayıda İsrailli esirden haber alınmadığını belirtti. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T10:06+0300

2024-01-15T10:06+0300

2024-01-15T10:06+0300

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İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, 'Aksa Tufanı"'operasyonun 100'üncü günü dolayısıyla video görüntülü açıklama yaptı.Ebu Ubeyde, son haftalarda Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda İsrail esirinin akıbetinin belirsiz hale geldiğini ifade etti."Büyük olasılıkla çoğunun yakın zamanda öldürülmüş olacağını, kalanların da her an yaklaşan bir tehlikede olduğunu" aktaran Ebu Ubeyde, esir dosyasının tüm sorumluluğunun, Tel Aviv yönetimine ve İsrail ordusuna ait olduğunu vurguladı.Kassam Tugayları Gazze'de esir 4 İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin kesildiğini duyurmuştuKassam Tugaylarının Telegram hesabından dün İsrailli esirlerle ilgili "Vakit geçiyor" ifadesi kullanılarak Arapça ve İbranice yazıların bulunduğu bir görüntü yayımlanmıştı.Görüntüde, 2014 yılından bu yana Gazze'de esir tutulduğu belirtilen Oron Şaul ile Hadar Goldin isimli İsrail askerleri ve Avera Mengistu ile Hişam es-Seyyid isimli sivillerin fotoğrafları yer almıştı."10 yıl geçti, onları hatırlıyor musunuz? 2014 yılında Netanyahu hükümeti, çocuklarınızı ihmal etti ve hala geri getirmedi" ifadeleri yazan videoda Gazze'deki 4 esir İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin koptuğu belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240115/hamastan-soykirimla-yargilanan-israile-destegini-aciklayan-almanyaya-cagri-kararindan-don-1079651586.html

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