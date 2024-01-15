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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/husiler-abd-savas-gemisine-saldiri-girisiminde-bulundu-1079652628.html
Husiler, ABD savaş gemisine saldırı girişiminde bulundu
Husiler, ABD savaş gemisine saldırı girişiminde bulundu
ABD Donanması'na ait USS Laboon destroyeri, Kızıldeniz'de Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısına maruz kaldı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:07+0300
2024-01-15T10:07+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
abd
yemen
husi
husiler
kızıldeniz
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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Kızıldeniz'deki gerilim sürerken Yemen'deki Husiler, bölgede görev yapan ABD Donanması'na ait USS Laboon destroyerini füzeyle vurmaya çalıştı.ABD Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasına göre Yemen'de İran destekli Husilerin bulunduğu bölgelerden Kızıldeniz'in güneyinde operasyon yürüten ABD destroyeri USS Laboon'a gemisavar seyir füzesi fırlatıldı.CENTCOM, füzenin Hudeyde kentinin açıklarında ABD savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.CENTCOM, yaşanan gelişme sonucunda herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediğini kaydetti.Kızıldeniz'de neler oluyor?İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti.ABD'den Yemen'deki Husilere saldırılar12 Ocak'ta ise ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü açıkladı.ABD'nin, 13 Aralık'ta da Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği duyuruldu.CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Husiler tarafından kullanılan bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği bilgisi geçildi.Son olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma arayışında olmadığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20240114/pentagondan-yemen-saldirilarini-basina-sizdiran-londraya-tepki-1079620926.html
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ortadoğu, abd, yemen, husi, husiler, kızıldeniz, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu, abd, yemen, husi, husiler, kızıldeniz, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Husiler, ABD savaş gemisine saldırı girişiminde bulundu

10:07 15.01.2024
© AP Photo / Patrick SemanskyABD Donanması savaş gemisi deniz tatbikat
ABD Donanması savaş gemisi deniz tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
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ABD Donanması'na ait USS Laboon destroyeri, Kızıldeniz'de Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısına maruz kaldı.
Kızıldeniz'deki gerilim sürerken Yemen'deki Husiler, bölgede görev yapan ABD Donanması'na ait USS Laboon destroyerini füzeyle vurmaya çalıştı.

ABD Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasına göre Yemen'de İran destekli Husilerin bulunduğu bölgelerden Kızıldeniz'in güneyinde operasyon yürüten ABD destroyeri USS Laboon'a gemisavar seyir füzesi fırlatıldı.

CENTCOM, füzenin Hudeyde kentinin açıklarında ABD savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

CENTCOM, yaşanan gelişme sonucunda herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediğini kaydetti.

Kızıldeniz'de neler oluyor?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti.

ABD'den Yemen'deki Husilere saldırılar

12 Ocak'ta ise ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü açıkladı.

ABD'nin, 13 Aralık'ta da Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği duyuruldu.

CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Husiler tarafından kullanılan bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği bilgisi geçildi.

Son olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma arayışında olmadığını savundu.
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