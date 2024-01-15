https://sputniknews.com.tr/20240115/dakar-rallisinde-kaza-motosikletci-falcon-hayatini-kaybetti-1079679336.html

Dakar Rallisi'nde kaza: Motosikletçi Falcon hayatını kaybetti

Dakar Rallisi'nde kaza: Motosikletçi Falcon hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2024 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren İspanyol motosiklet sürücüsü Carles Falcon yaşamını yitirdi. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

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2024-01-15T23:54+0300

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carles falcon

spor

ralli

motosikletçi

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Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 2. etabın 448. kilometresinde yaptığı kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyan İspanyol motosiklet sürücüsü Falcon, 8 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.Organizasyonun X hesabından yapılan açıklamaya göre, kaza yerinden ambulans helikopterle Al Duwadimi Hastanesi'ne, sonrasında ise başkent Riyad'daki bir hastaneye götürülen Falcon, İspanyol yetkililerin yardımıyla ülkesindeki bir hastaneye nakledildi.TwinTrail takımının 45 yaşındaki sporcusu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.İspanyol pilot, 2022'de aldığı 68'inciliğin ardından Dakar Rallisi'nde 2. kez mücadele ediyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240115/jehezkel-ve-karzev-pfdkya-sevk-edildi-1079674814.html

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carles falcon, ralli, motosikletçi