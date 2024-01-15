https://sputniknews.com.tr/20240115/dakar-rallisinde-kaza-motosikletci-falcon-hayatini-kaybetti-1079679336.html
Dakar Rallisi'nde kaza: Motosikletçi Falcon hayatını kaybetti
Dakar Rallisi'nde kaza: Motosikletçi Falcon hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da düzenlenen 2024 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren İspanyol motosiklet sürücüsü Carles Falcon yaşamını yitirdi. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T23:54+0300
2024-01-15T23:54+0300
2024-01-16T00:39+0300
carles falcon
spor
ralli
motosikletçi
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Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 2. etabın 448. kilometresinde yaptığı kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyan İspanyol motosiklet sürücüsü Falcon, 8 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.Organizasyonun X hesabından yapılan açıklamaya göre, kaza yerinden ambulans helikopterle Al Duwadimi Hastanesi'ne, sonrasında ise başkent Riyad'daki bir hastaneye götürülen Falcon, İspanyol yetkililerin yardımıyla ülkesindeki bir hastaneye nakledildi.TwinTrail takımının 45 yaşındaki sporcusu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.İspanyol pilot, 2022'de aldığı 68'inciliğin ardından Dakar Rallisi'nde 2. kez mücadele ediyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240115/jehezkel-ve-karzev-pfdkya-sevk-edildi-1079674814.html
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carles falcon, ralli, motosikletçi
carles falcon, ralli, motosikletçi
Dakar Rallisi'nde kaza: Motosikletçi Falcon hayatını kaybetti
23:54 15.01.2024 (güncellendi: 00:39 16.01.2024)
Suudi Arabistan'da düzenlenen 2024 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren İspanyol motosiklet sürücüsü Carles Falcon yaşamını yitirdi.
Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 2. etabın 448. kilometresinde yaptığı kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyan İspanyol motosiklet sürücüsü Falcon, 8 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Organizasyonun X hesabından yapılan açıklamaya göre, kaza yerinden ambulans helikopterle Al Duwadimi Hastanesi'ne, sonrasında ise başkent Riyad'daki bir hastaneye götürülen Falcon, İspanyol yetkililerin yardımıyla ülkesindeki bir hastaneye nakledildi.
TwinTrail takımının 45 yaşındaki sporcusu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İspanyol pilot, 2022'de aldığı 68'inciliğin ardından Dakar Rallisi'nde 2. kez mücadele ediyordu.