https://sputniknews.com.tr/20240115/carlo-ancelottiden-arda-guler-icin-kritik-aciklama-gelecek-planim-yok-1079646621.html

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için kritik açıklama: 'Gelecek planım yok'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için kritik açıklama: 'Gelecek planım yok'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nı kazandıkları maçtan sonra konuştu. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T06:40+0300

2024-01-15T06:40+0300

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spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

futbol

atletico madrid

derbi

ispanya

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İspanya Süper Kupası'nın finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.Karşılaşma hakkında konuşan Carlo Ancelotti, "Çok iyi başladık. Kontrataklarda rahattık. Golü bulduk ve devam ettik. Güzel bir maçtı bence başından sonuna kadar" ifadelerini kullandı.Tüm kupaları kazanmak istediklerini belirten Ancelotti, "Tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Bu kesin, tüm kulvarlarda mücadele etmek bizim işimiz. Çok iyi bir takımız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.Arda Güler'in bu maçta şans bulmamasının hatırlatılmasının ardından Carlo Ancelotti, 'Gelecek planınız nedir' sorusuna Ancelotti, "Gelecek planım yok. Önce Atletico Madrid maçı" cevabını vererek şunları aktardı:

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