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Carlo Ancelotti'den Arda Güler için kritik açıklama: 'Gelecek planım yok'
Carlo Ancelotti'den Arda Güler için kritik açıklama: 'Gelecek planım yok'
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nı kazandıkları maçtan sonra konuştu. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
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spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
futbol
atletico madrid
derbi
ispanya
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İspanya Süper Kupası'nın finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.Karşılaşma hakkında konuşan Carlo Ancelotti, "Çok iyi başladık. Kontrataklarda rahattık. Golü bulduk ve devam ettik. Güzel bir maçtı bence başından sonuna kadar" ifadelerini kullandı.Tüm kupaları kazanmak istediklerini belirten Ancelotti, "Tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Bu kesin, tüm kulvarlarda mücadele etmek bizim işimiz. Çok iyi bir takımız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.Arda Güler'in bu maçta şans bulmamasının hatırlatılmasının ardından Carlo Ancelotti, 'Gelecek planınız nedir' sorusuna Ancelotti, "Gelecek planım yok. Önce Atletico Madrid maçı" cevabını vererek şunları aktardı:
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler için kritik açıklama: 'Gelecek planım yok'

06:40 15.01.2024 (güncellendi: 07:52 15.01.2024)
© AA / Federico TitoneArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AA / Federico Titone
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nı kazandıkları maçtan sonra konuştu.
İspanya Süper Kupası'nın finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan Carlo Ancelotti, "Çok iyi başladık. Kontrataklarda rahattık. Golü bulduk ve devam ettik. Güzel bir maçtı bence başından sonuna kadar" ifadelerini kullandı.
Tüm kupaları kazanmak istediklerini belirten Ancelotti, "Tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Bu kesin, tüm kulvarlarda mücadele etmek bizim işimiz. Çok iyi bir takımız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Arda Güler'in bu maçta şans bulmamasının hatırlatılmasının ardından Carlo Ancelotti, 'Gelecek planınız nedir' sorusuna Ancelotti, "Gelecek planım yok. Önce Atletico Madrid maçı" cevabını vererek şunları aktardı:

"Arda Güler, ana oyuncularımızdan birisi. Sadece 11 oyuncuyla oynamıyoruz. Bütün oyuncular bu takım içerisinde. Sakatlıktan döndü, yakında işini başlayacak ve daha fazla süre alacak."

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