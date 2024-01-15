https://sputniknews.com.tr/20240115/besiktastan-aboubakarin-transfer-iddialariyla-ilgili-aciklama-1079671295.html
Beşiktaş'tan Aboubakar'ın transfer iddialarıyla ilgili açıklama
Beşiktaş'tan Aboubakar'ın transfer iddialarıyla ilgili açıklama
Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın takas yoluyla transfer olacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T18:02+0300
2024-01-15T18:02+0300
2024-01-15T18:02+0300
spor
vincent aboubakar
beşiktaş
iddia
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Beşiktaş'tan Aboubakar'ın transfer iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240115/fernando-santos-aboubakar-icin-kararini-verdi-1079655102.html
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vincent aboubakar, beşiktaş, iddia
vincent aboubakar, beşiktaş, iddia
Beşiktaş'tan Aboubakar'ın transfer iddialarıyla ilgili açıklama
Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın takas yoluyla transfer olacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Beşiktaş'tan Aboubakar'ın transfer iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar, kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."