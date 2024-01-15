https://sputniknews.com.tr/20240115/besiktas-eyupspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1079664529.html
Beşiktaş-Eyüpspor maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Eyüpspor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Murat Erdoğan yönetecek. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T14:35+0300
2024-01-15T14:35+0300
2024-01-15T15:02+0300
spor
hakem
beşiktaş
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Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan
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hakem, beşiktaş
Beşiktaş-Eyüpspor maçının hakemi belli oldu
14:35 15.01.2024 (güncellendi: 15:02 15.01.2024)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Murat Erdoğan yönetecek.
Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan