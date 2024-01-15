https://sputniknews.com.tr/20240115/bakan-isikhan-duyurdu-asgari-prim-gun-sayisi-degisiyor-1079677663.html

Bakan Işıkhan duyurdu: Asgari prim gün sayısı değişiyor

Bakan Işıkhan duyurdu: Asgari prim gün sayısı değişiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T22:03+0300

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ekonomi

asgari ücret

destek

vedat ışıkhan

prim

işveren

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirtti.Açıklamasında, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadesini kullanan Işıkhan, sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirileceğini anımsattı.Teşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:Işıkhan, işçi ve işverenlerin yanında olduklarını ifade ederek, "Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteği'ni bu sene itibarıyla 700 Türk lirasına çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

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asgari ücret, destek, vedat ışıkhan, prim, işveren