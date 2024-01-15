https://sputniknews.com.tr/20240115/2023te-en-cok-ziyaret-edilen-ulkeler-hangileri-1079669928.html

2023'te en çok ziyaret edilen ülkeler hangileri?

2023'te en çok ziyaret edilen ülkeler hangileri?

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2023 sezonunda dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerini açıkladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T18:14+0300

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multimedya

infografik

birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto)

fransa

türkiye

abd

turizm

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UNWTO raporuna göre, Fransa 89,4 milyon kişi ile dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi oldu. Fransa’yı İspanya ve ABD izlerken, Türkiye ise 51,2 milyon ile ilk ona girerek 6. sırada yer aldı. 2023'te dünyanın en çok ziyaret edilen 20 ülkesi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto), fransa, türkiye, abd, turizm, инфографика