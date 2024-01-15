https://sputniknews.com.tr/20240115/2023te-en-cok-ziyaret-edilen-ulkeler-hangileri-1079669928.html
2023'te en çok ziyaret edilen ülkeler hangileri?
2023'te en çok ziyaret edilen ülkeler hangileri?
BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2023 sezonunda dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerini açıkladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T18:14+0300
2024-01-15T18:14+0300
2024-01-15T18:14+0300
multimedya
infografik
birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto)
fransa
türkiye
abd
turizm
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UNWTO raporuna göre, Fransa 89,4 milyon kişi ile dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi oldu. Fransa’yı İspanya ve ABD izlerken, Türkiye ise 51,2 milyon ile ilk ona girerek 6. sırada yer aldı. 2023'te dünyanın en çok ziyaret edilen 20 ülkesi, Sputnik'in infografiğinde.
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto), fransa, türkiye, abd, turizm, инфографика
infografik, birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto), fransa, türkiye, abd, turizm, инфографика
2023'te en çok ziyaret edilen ülkeler hangileri?
BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2023 sezonunda dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerini açıkladı.
UNWTO raporuna göre, Fransa 89,4 milyon kişi ile dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi oldu. Fransa’yı İspanya ve ABD izlerken, Türkiye ise 51,2 milyon ile ilk ona girerek 6. sırada yer aldı.
2023'te dünyanın en çok ziyaret edilen 20 ülkesi, Sputnik'in infografiğinde.