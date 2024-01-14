https://sputniknews.com.tr/20240114/tbmmnin-mesaisi-basliyor-calisma-hayatiyla-ilgili-yeni-kanun-teklifi-gundemde-1079630391.html

TBMM'nin mesaisi başlıyor: Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi gündemde

TBMM'nin mesaisi başlıyor: Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi gündemde

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifi olacak. Düzenleme bu hafta TBMM'ye sunulacak. Peki... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T16:06+0300

2024-01-14T16:06+0300

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türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

çalışma

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TBMM Genel Kurulu, 27 Aralık 2023'ten sonra ilk kez toplanacak. Salı günü başlayacak olan TBMM'nin mesaisinde hangi gündem başlıkları olacak, hangi tezkereler ve kanun teklifleri bu hafta görüşülecek? En çok merak edilense çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile ilgili ayrıntılar.Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.Destek oranı artacak Kanun teklifinin en önemli başlığının işverene sağlanacak asgari ücret desteğinin olacağı belirtiliyor. Destek oranının 500 liradan 700 liraya çıkarılması gündemde. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de gündeme gelecek.SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.RTÜK üyesi seçilecekAyrıca Genel Kurul'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) üye seçecek, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşülecek.

https://sputniknews.com.tr/20231227/ekonomiye-iliskin-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1079075301.html

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tbmm genel kurulu ne zaman toplanacak, tbmm gündeminde bu hafta neler var, işverene asgari ücret desteği artacak mı, çalışma hayatına ilişkin yeni düzenleme nedir