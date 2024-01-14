Otoyolda yaralı bulunan şahin uzman ekiplerce tedavi ediliyor
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Düzce'de otoyolda yaralı bulunan şahin uzman ekiplerce tedavi altına alındı.
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
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© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
2/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
3/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
4/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
5/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
6/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
7/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
8/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
9/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© AA / Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
10/11
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
© Ömer ÜrerDüzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.
11/11
© Ömer Ürer
Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki uzman ekiplerce yapılıyor.