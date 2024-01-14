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NBA'de Alperen Şengün double double yapmasına rağmen Houston 30 sayı fark yedi
NBA'de Alperen Şengün double double yapmasına rağmen Houston 30 sayı fark yedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 145-113 yendi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T12:36+0300
2024-01-14T12:36+0300
spor
nba
alperen şengün
houston rockets
boston celtics
basketbol
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 32 sayı farkla mağlup eden Doğu Konferansı lideri Celtics, bu sezon sahasındaki 19 maçı da kazanarak kulüp rekoru kırdı. Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaunt, Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Payton Pritchard 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı verdi.Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 10 ribauntla 'double double' yaptığı Rockets'ta, Cam Whitemore 22 sayı, 7 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 10 ribauntla oynadı.LeBron'suz Lakers, deplasmanda Jazz'a yenildiMilli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-125 mağlup etti.Jazz'da Lauri Markkanen 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Jordan Clarkson 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi. LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta ise D'Angelo Russell 39 sayı, 8 asist, Austin Reaves 19 sayı, 4 ribaunt, Rui Hachimura 17, Anthony Davis 15 sayı kaydetti.Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, sahasında Chicago Bulls'a 122-116 mağlup oldu.Gecenin sonuçları Boston Celtics-Houston Rockets: 145-113Atlanta Hawks-Washington Wizards: 99-127Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 129-118Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 112-100Memphis Grizzlies-New York Knicks: 94-106Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 108-118San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 116-122Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 132-125
https://sputniknews.com.tr/20240113/resmen-durdurulamiyor-nbade-alperen-sengun-29-sayi-atti-rockets-deplasmanda-kazandi-1079594475.html
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NBA'de Alperen Şengün double double yapmasına rağmen Houston 30 sayı fark yedi

12:36 14.01.2024
© İHA / ADAM DAVISAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© İHA / ADAM DAVIS
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 145-113 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 32 sayı farkla mağlup eden Doğu Konferansı lideri Celtics, bu sezon sahasındaki 19 maçı da kazanarak kulüp rekoru kırdı. Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaunt, Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Payton Pritchard 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı verdi.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 10 ribauntla 'double double' yaptığı Rockets'ta, Cam Whitemore 22 sayı, 7 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 10 ribauntla oynadı.

LeBron'suz Lakers, deplasmanda Jazz'a yenildi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-125 mağlup etti.
Jazz'da Lauri Markkanen 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Jordan Clarkson 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi. LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta ise D'Angelo Russell 39 sayı, 8 asist, Austin Reaves 19 sayı, 4 ribaunt, Rui Hachimura 17, Anthony Davis 15 sayı kaydetti.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, sahasında Chicago Bulls'a 122-116 mağlup oldu.

Gecenin sonuçları

Boston Celtics-Houston Rockets: 145-113
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 99-127
Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 129-118
Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 112-100
Memphis Grizzlies-New York Knicks: 94-106
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 108-118
San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 116-122
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 132-125
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
DÜNYA
Resmen durdurulamıyor: NBA'de Alperen Şengün 29 sayı attı, Rockets deplasmanda kazandı
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