https://sputniknews.com.tr/20240114/msb-10-pkkli-terorist-daha-etkisiz-hle-getirildi-1079643691.html
MSB: 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
MSB: 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T20:53+0300
2024-01-14T20:53+0300
2024-01-14T21:47+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
türkiye
pkk
terör
terörist
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Milli Savunma BakanlığI, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine 'ani hava harekatları' düzenlediğini duyurdu.Bakanlık'tan yapıln açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240114/mitten-suriyede-operasyon-23-hedef-imha-edildi-1079641234.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, pkk, terör, terörist
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, pkk, terör, terörist
MSB: 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
20:53 14.01.2024 (güncellendi: 21:47 14.01.2024)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma BakanlığI, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine 'ani hava harekatları' düzenlediğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapıln açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.