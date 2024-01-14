MSB: 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi

Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/D0i3ODJsYQ