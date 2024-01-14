https://sputniknews.com.tr/20240114/iyi-parti-8-ayda-6-milletvekili-kaybetti--1079640004.html

İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti

İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti

14 Mayıs Genel Seçimlerin ardından İYİ Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisine giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edilirken 5'i istifa etti. İYİ Partinin... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T19:08+0300

2024-01-14T19:08+0300

2024-01-14T19:08+0300

türkiye

iyi parti

milletvekili

seçim

genel seçim

istifa

ak parti

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14 Mayıs Genel Seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. İYİ Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edilirken 5'i istifa etti. Buna göre İYİ Parti'nin Meclis'te bulunan milletvekili sayısı 38'e düştü. İYİ Parti'de ilk milletvekili istifası Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun istifa ile başladı. Hatipoğlu, 2 Kasım 2023'te partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Hatipoğlu, AK Parti'de Eskişehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.2 büyükşehrin milletvekilleri istifa ettiİYİ Parti'de ikinci istifa Ankara Milletvekili Adnan Beker'den geldi. Beker, 16 Kasım'da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Parti'de üçüncü istifa İYİ Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'ndan geldi. Yanıkömeroğlu, partisinin kuruluş amaç ve ilkelerinden bir süredir uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini 6 Aralık'ta duyurdu. 15 Aralık'ta ise İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Son milletvekili istifası ise İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan geldi. Arslan, 21 Aralık'ta partisinden istifa ettiğini duyurdu.Öte yandan, 5 Aralık 2023'te ise İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi. Böylelikle İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 38'e indi.İYİ Parti'den istifa eden önemli isimlerİYİ Parti'de istifa eden ve görevden alınan diğer önemli isimler ise şöyle:Ayrıca, partide il yönetimlerdeki istifalar ise hala devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240109/aksenerin-istifa-resti-iddialarina-iyi-partidenaciklama-1079463418.html

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iyi parti, milletvekili, seçim, genel seçim, istifa, ak parti