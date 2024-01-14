https://sputniknews.com.tr/20240114/ev-sahibinden-kiraciya-sopali-saldiri-vurdum-mu-gebertirim-1079619016.html

Ev sahibinden kiracıya sopalı saldırı: 'Vurdum mu gebertirim'

Ev sahibinden kiracıya sopalı saldırı: 'Vurdum mu gebertirim'

İstanbul Sarıyer'de bir ev sahibi, 5 kat artırarak 15 bin lira yapmak istediği kirayı kabul etmeyen kiracısına sopayla saldırdı. "Evimden çıkacaksın. Bak çocuk... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

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ev sahibi

türkiye

kiracı

sopa

saldırı

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Sarıyer Rumeli Hisarı’nda , Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz, 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Daha sonra ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 TL'ye çıkardı.Geçen sene ev sahibi çift, öğrencilerin kirasını 5 kat arttırarak 15 TL yapmak istedi. Gençlerin kabul etmemesi üzerine çift ile aralarında anlaşmazlık başladı. Bu süreçte ise iddiaya göre ev sahibi çift, gençlere tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı. Bir süre önce Onur Yavuzyılmaz, köpeğini gezdirdiği esnada ev sahibi Sevgi E., ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, “Evimden çıkacaksın. Vurdum mu gebertirim” diye bağırdı. Bu sıradan kadının gence vurduğu görüldü. Gencin küfür etmesi üzerine kadın daha da sinirlenerek gence vurmaya devam ettiği görüldü. O anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından gençler emniyete giderek kadın hakkında şikayetçi oldu. Evlerine dönen gençleri gece saatlerinde iddiaya göre bir grup sokaktan bağırarak tehdit etti. Bu olay sonrasında da emniyete giderek şikayetçi olan gençlerin, koruma talebinde bulunduğu, korktukları için evlerine gidemedikleri ve arkadaşlarına kaldıkları öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231229/ev-sahibi-ve-kiracilara-dikkat-ceken-uyari-yeni-sistemde-eski-kira-sozlesmeleri-rafa-kalkiyor-1079157748.html

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ev sahibi , kiracı, sopa, saldırı